Крымский мост сейчас – ситуация к утру четверга - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крымский мост сейчас – ситуация к утру четверга
Крымский мост сейчас открыт для проезда, работает в штатном режиме, автомобильных заторов не наблюдается. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, работает в штатном режиме, автомобильных заторов не наблюдается. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
"По состоянию на 9:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
