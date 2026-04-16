Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после 1,5-часовой остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T13:36
2026-04-16T13:36
2026-04-16T13:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после 1,5-часовой остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для движения транспорта после 1,5-часовой остановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после 1,5-часовой остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
