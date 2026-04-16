Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова
16:55 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Крым после возвращения в состав России по-настоящему преобразился и вернул себе народное звание туристического центра. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"За прошедшие 12 лет полуостров по-настоящему преобразился… Кардинально обновлена инфраструктура, реализованы масштабные проекты, запущен Крымский мост… Была решена проблема энергоснабжения, построены новые туристические мощности, и вообще Крым, вернувшись в родную гавань, вернул себе поистине народное звание фантастического туристического центра", - сказала дипломат.
Как отметила Захарова, сегодня Крым является не просто красивейшим уголком планеты, а и динамично развивающимся регионом России.
Обoекрымский референдум 2014 года Захарова назвала эталоном демократического волеизъявления, образцовым по всем международным стандартам.
"Возвращение полуострова стало закономерным продолжением общего исторического пути Крыма и России – длительного, сложного, по-настоящему отмеченного Богом пути. И мы идем вместе", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
