https://crimea.ria.ru/20260416/krym-vernul-sebe-narodnoe-zvanie-turisticheskogo-tsentra--zakharova-1155270285.html

Крым вернул себе народное звание туристического центра – Захарова

Крым после возвращения в состав России по-настоящему преобразился и вернул себе народное звание туристического центра. Об этом заявила официальный представитель

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150261944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c5e4df001b966bcdc497cdcceac19ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Крым после возвращения в состав России по-настоящему преобразился и вернул себе народное звание туристического центра. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Как отметила Захарова, сегодня Крым является не просто красивейшим уголком планеты, а и динамично развивающимся регионом России.Обoекрымский референдум 2014 года Захарова назвала эталоном демократического волеизъявления, образцовым по всем международным стандартам."Возвращение полуострова стало закономерным продолжением общего исторического пути Крыма и России – длительного, сложного, по-настоящему отмеченного Богом пути. И мы идем вместе", - добавила официальный представитель МИД РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношение к Крыму в мире меняется – экспертПутин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с РоссиейРоссия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, крым, россия, референдум, туризм в крыму, новости