Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма

Крым и Воронежская область будут сотрудничать в области туризма. Соответствующий документ в четверг подписали глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий и

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Крым и Воронежская область будут сотрудничать в области туризма. Соответствующий документ в четверг подписали глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов.В рамках соглашения Крым и Воронежская область договорились совместно создавать условия для использования природного и культурного потенциалов обоих регионов, устанавливать и расширять деловые контакты в сегменте малого и среднего бизнеса, развивать традиционные и новые туристические маршруты, а также поддерживать оздоровительный, сельский, событийный, экологический, активный и другие виды туризма. Воронежская сторона инициативу крымских коллег по заключению такого соглашения восприняла с большим энтузиазмом, поскольку через регион на юг ежегодно следуют тысячи туристов."Мы приезжали в Крым со своими предпринимателями, посмотреть, что мы можем сделать с точки зрения развития предпринимательской активности в Крыму. И конечно, для нас важно перенять опыт коллег по развитию туризма, привлечению туриста в регион, поскольку мы тоже хотим привлекать туриста в Воронежскую область и она как раз находится на пути в Крым. Считаю, что мы здесь можем выстроить определенную синергию", – оценил важность документа глава воронежского министерства Москальцов.Церемония подписания документа прошла в воронежском центре креативных индустрий, где ранее в четверг задали старт двухдневной программе Дней крымского гостеприимства.Бизнес-миссия в Воронежскую область организована Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью презентации курортного и туристского потенциала региона и установления деловых связей между отраслевыми министерствами и предпринимателями. Мероприятия проходят при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. В них принимают участие руководители профильных общественных организаций, туроператорских компаний, представители Крымского федерального университета имени Вернадского, Таврической академии КФУ, научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", отделения Русского географического общества по Республике Крым, санаторно-курортных и гостиничных организаций, а также Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма "МАРАТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя Крым с начала года посетили 564 тысячи туристовЗа 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов

