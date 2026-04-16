Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Крым и Воронежская область подписали соглашение в развитии туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Крым и Воронежская область будут сотрудничать в области туризма. Соответствующий документ в четверг подписали глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов.
Крым и Воронежская область открывают новые горизонты для развития туризма

© Пресс-служба Минкурортов КрымаДни крымского гостеприимства открыли в Воронеже
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Крым и Воронежская область будут сотрудничать в области туризма. Соответствующий документ в четверг подписали глава республиканского минкурортов Сергей Ганзий и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов.
"Соглашение направлено на реализацию взаимовыгодных проектов, которые будут направлены на то, чтобы взаимный туристский поток развивался. В первую очередь это разработка совместных продуктов, которые привлекут турпоток из Воронежской области в Крым и наоборот. Это, конечно, и работа над совместными информационными компаниями, и обмен опытом двух субъектов в части развития индустрии гостеприимства", – сказал глава крымского министерства Ганзий в ходе церемонии подписания документа, которая прошла в воронежском Центре креативных индустрий.
В рамках соглашения Крым и Воронежская область договорились совместно создавать условия для использования природного и культурного потенциалов обоих регионов, устанавливать и расширять деловые контакты в сегменте малого и среднего бизнеса, развивать традиционные и новые туристические маршруты, а также поддерживать оздоровительный, сельский, событийный, экологический, активный и другие виды туризма. Воронежская сторона инициативу крымских коллег по заключению такого соглашения восприняла с большим энтузиазмом, поскольку через регион на юг ежегодно следуют тысячи туристов.
"Мы приезжали в Крым со своими предпринимателями, посмотреть, что мы можем сделать с точки зрения развития предпринимательской активности в Крыму. И конечно, для нас важно перенять опыт коллег по развитию туризма, привлечению туриста в регион, поскольку мы тоже хотим привлекать туриста в Воронежскую область и она как раз находится на пути в Крым. Считаю, что мы здесь можем выстроить определенную синергию", – оценил важность документа глава воронежского министерства Москальцов.
Церемония подписания документа прошла в воронежском центре креативных индустрий, где ранее в четверг задали старт двухдневной программе Дней крымского гостеприимства.
Бизнес-миссия в Воронежскую область организована Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью презентации курортного и туристского потенциала региона и установления деловых связей между отраслевыми министерствами и предпринимателями. Мероприятия проходят при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. В них принимают участие руководители профильных общественных организаций, туроператорских компаний, представители Крымского федерального университета имени Вернадского, Таврической академии КФУ, научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", отделения Русского географического общества по Республике Крым, санаторно-курортных и гостиничных организаций, а также Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма "МАРАТ".
