Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Процесс добычи целебной грязи Сакского озера
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Сакская грязевая контрольно-наблюдательная исследовательская гидрологическая станция была организована в 1926 году, но и за много веков до этого о целебных свойствах ила сакских озер люди знали и активно ими пользовались.
Еще в античности историк Геродот (V в. до н.э.), древнеримский писатель и ученый Плиний Старший (I в до н. э.), древнегреческий ученый Клавдий Птолемей (II в н.э.) упоминают о том, что в Таврике лечат "землей, исцеляющей всякие раны". Грязелечение здесь было народным: в иле выкапывались ямы, в них зарывали больных по самую шею и держали по часу.
Первый химический анализ ил озера был получен в начале 19 века. В 1849 году было возведено каменное здание Сакского отделения Симферопольского военного госпиталя, а в 1850 году построили грязелечебницу, рассчитанную на 300 больных. Город Саки стал первым курортом в Крыму.
Специальное же научное учреждение, сохраняющее природный потенциал уникального Сакского озера, было создано государством в 1926 году. Станция вошла в подчинение Центрального управления курортами Крыма, которое было организовано на полуострове после ухода с него белогвардейских войск барона Врангеля. На озере начались системные гидрогеологические наблюдения. Станция такая была первая в стране! Первым ее заведующим становится геолог Павлов, главным химиком – караимка Софья Пастак. На здании Станции висит памятная доска, которая гласит, что Софья Пастак в годы фашистской оккупации пошла на расстрел вместе с еврейскими детьми, чтобы они не пугались перед смертью.
В 30-х годах на Станцию приехала экспедиция под руководством академика Курганова из Центрального научно-исследовательского института Москвы. Они тщательно изучали потенциал озер.
В 1938 году Станция начала работать круглогодично: химики изучали ил и грязи в зимних условиях и возможности их регенерации.
В феврале 1947 года грязелечение в Крыму чуть было не погибло: небывалый паводок залил пресными водами соленые воды озера слоем более метра. Озеро вынуждено отдыхало и восстанавливалось до 1956 года, когда ему помогли люди: соорудили канал, соединяющий море и озеро, по которому последнее подпитывалось соленой морской водой.
В 1966 году станции присвоили звание "гидро-геологическая". Сотрудники Станции работали не только в Саках – они исследовали подобные озера в Крыму и на юге Украины - в Бердянске, Славянске, Голой Пристани, Одессе.
Сейчас Сакское лечебное озеро благодаря работе Станции эксплуатируется по всем правилам гидрогеологии. Это уже давно не природный объект, а крупный искусственно регулируемый водоем с системой дамб, шлюзов, насосов, озер-накопителей сточных и дренажных вод с двумя лечебными озерами площадью 8 квадратных километров.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года" на предприятии провели глобальную модернизацию и реконструкцию озерно-грязевого хозяйства. Построили новые мощные гидротехнические сооружения, каналы, озерную и морскую насосные станции, пункт водозабора, рапа-башню и пункт грязедобычи. Создали и специальное оборудование по добыче грязи и рапы, оно в единственном экземпляре сделано из нержавейки, чтобы противодействовать агрессивной среде – соленому ветру и влажности.
На Станции работает химико-аналитическая и бактериологическая лаборатория. В рамках программы мониторинга Сакского озера проводятся регулярные анализы рапы, грязи и готовой продукции из грязи, которой производится более 50 наименований и еще 10 находятся в стадии разработки.
Сейчас в среднем на озере добывают три тысячи тонн грязи в год. Но программой ФЦП предусмотрено увеличение добычных работ до шести тысяч тонн. На грязи озера получены все необходимые медицинские сертификаты и медицинские заключения. Также здесь научились консервировать грязь и рапу так, что их можно поставлять даже за рубеж без потери лечебных качеств. С Сакской ГГРЭС грязь и рапа уезжают в более чем 200 профильных санаторно-курортных учреждений России и СНГ.
В 2025 году Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция в Саках отмечена национальным сертификатом "Лидер отрасли-2025". Она признана одной из лучших среди всех компаний отрасли по направлению "Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы". На Станции трудятся 110 сотрудников – они настоящие хранители уникального Сакского озера.
"Не подлежит никакому сомнению, что при многих заболеваниях грязелечение в Саках дает поразительный лечебный эффект. Наблюдения охватывали немалое число заболеваний с хроническим течением, а именно: хроническое воспаление женской половой сферы, остеомиэлиты, хронические инфильтраты, связанные с операциями гнойных полостей, инфильтраты и рубцовые процессы в тазовых органах и т.д. На материале лечения больных наблюдаются следующие результаты грязелечения: без всяких клинических проявлений местной или общей реакции – исцеление было в 81% случаев", - писал академик СССР знаменитый доктор Николай Бурденко.
