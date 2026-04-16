Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/khimiki-na-strazhe-zdorovya-lyudey-sto-let-sakskoy-gryazevoy-stantsii-1155221501.html
Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
сакская лечебная грязь
сакский район
грязелечение
крым
новости крыма
бальнеология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152775020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5aa64cf91350e016834cf620d89c890f.jpg
https://crimea.ria.ru/20251121/sakskoe-ozero-v-tope-napravleniy-termalnogo-otdykha-rossiyan-1151096879.html
https://crimea.ria.ru/20250722/gryazi-khvatit-na-veka-krym-stanovitsya-serdtsem-rossiyskoy-balneologii-1148130454.html
сакский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1d/1152775020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbf4d587b287a9591bfa96f30010a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сто лет химики следят за качеством грязей Сакского лечебного озера

08:51 16.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Процесс добычи целебной грязи Сакского озера
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Сакская грязевая контрольно-наблюдательная исследовательская гидрологическая станция была организована в 1926 году, но и за много веков до этого о целебных свойствах ила сакских озер люди знали и активно ими пользовались.
Еще в античности историк Геродот (V в. до н.э.), древнеримский писатель и ученый Плиний Старший (I в до н. э.), древнегреческий ученый Клавдий Птолемей (II в н.э.) упоминают о том, что в Таврике лечат "землей, исцеляющей всякие раны". Грязелечение здесь было народным: в иле выкапывались ямы, в них зарывали больных по самую шею и держали по часу.
Первый химический анализ ил озера был получен в начале 19 века. В 1849 году было возведено каменное здание Сакского отделения Симферопольского военного госпиталя, а в 1850 году построили грязелечебницу, рассчитанную на 300 больных. Город Саки стал первым курортом в Крыму.
Специальное же научное учреждение, сохраняющее природный потенциал уникального Сакского озера, было создано государством в 1926 году. Станция вошла в подчинение Центрального управления курортами Крыма, которое было организовано на полуострове после ухода с него белогвардейских войск барона Врангеля. На озере начались системные гидрогеологические наблюдения. Станция такая была первая в стране! Первым ее заведующим становится геолог Павлов, главным химиком – караимка Софья Пастак. На здании Станции висит памятная доска, которая гласит, что Софья Пастак в годы фашистской оккупации пошла на расстрел вместе с еврейскими детьми, чтобы они не пугались перед смертью.
В 30-х годах на Станцию приехала экспедиция под руководством академика Курганова из Центрального научно-исследовательского института Москвы. Они тщательно изучали потенциал озер.
В 1938 году Станция начала работать круглогодично: химики изучали ил и грязи в зимних условиях и возможности их регенерации.
В феврале 1947 года грязелечение в Крыму чуть было не погибло: небывалый паводок залил пресными водами соленые воды озера слоем более метра. Озеро вынуждено отдыхало и восстанавливалось до 1956 года, когда ему помогли люди: соорудили канал, соединяющий море и озеро, по которому последнее подпитывалось соленой морской водой.
В 1966 году станции присвоили звание "гидро-геологическая". Сотрудники Станции работали не только в Саках – они исследовали подобные озера в Крыму и на юге Украины - в Бердянске, Славянске, Голой Пристани, Одессе.
Сейчас Сакское лечебное озеро благодаря работе Станции эксплуатируется по всем правилам гидрогеологии. Это уже давно не природный объект, а крупный ис­кусственно регулируемый водоем с системой дамб, шлюзов, насосов, озер-накопителей сточных и дренажных вод с двумя лечебными озерами площадью 8 квадратных километров.
В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года" на предприятии провели глобальную модернизацию и реконструкцию озерно-грязевого хозяйства. Построили новые мощные гидротехнические сооружения, каналы, озерную и морскую насосные станции, пункт водозабора, рапа-башню и пункт грязедобычи. Создали и специальное оборудование по добыче грязи и рапы, оно в единственном экземпляре сделано из нержавейки, чтобы противодействовать агрессивной среде – соленому ветру и влажности.
На Станции работает химико-аналитическая и бактериологическая лаборатория. В рамках программы мониторинга Сакского озера проводятся регулярные анализы рапы, грязи и готовой продукции из грязи, которой производится более 50 наименований и еще 10 находятся в стадии разработки.
Сейчас в среднем на озере добывают три тысячи тонн грязи в год. Но программой ФЦП предусмотрено увеличение добычных работ до шести тысяч тонн. На грязи озера получены все необходимые медицинские сертификаты и медицинские заключения. Также здесь научились консервировать грязь и рапу так, что их можно поставлять даже за рубеж без потери лечебных качеств. С Сакской ГГРЭС грязь и рапа уезжают в более чем 200 профильных санаторно-курортных учреждений России и СНГ.
В 2025 году Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция в Саках отмечена национальным сертификатом "Лидер отрасли-2025". Она признана одной из лучших среди всех компаний отрасли по направлению "Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы". На Станции трудятся 110 сотрудников – они настоящие хранители уникального Сакского озера.
"Не подлежит никакому сомнению, что при многих заболеваниях грязелечение в Саках дает поразительный лечебный эффект. Наблюдения охватывали немалое число заболеваний с хроническим течением, а именно: хроническое воспаление женской половой сферы, остеомиэлиты, хронические инфильтраты, связанные с операциями гнойных полостей, инфильтраты и рубцовые процессы в тазовых органах и т.д. На материале лечения больных наблюдаются следующие результаты грязелечения: без всяких клинических проявлений местной или общей реакции – исцеление было в 81% случаев", - писал академик СССР знаменитый доктор Николай Бурденко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сакская грязь - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
22 июля 2025, 14:12
Сакская лечебная грязьСакский районГрязелечениеКрымНовости КрымаБальнеология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
