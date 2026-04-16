Херсонская область вторые сутки без света после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Херсонская область вторые сутки без света после атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области вторые сутки остается без света после атаки ВСУ на энергообъекты в Запорожской области. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо."Из-за последствий вражеской атаки значительная часть Херсонской области продолжает оставаться без света", – сказано в сообщении в MAX.Губернатор подчеркнул, что на данный момент информации о полном восстановлении электроснабжения в регионе нет. Утром в среду власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в регионах и в Крыму. В течение всего дня специалисты "Россетей" восстанавливали электроснабжение жителей отдельных районов Крыма и новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под ударом ВСУ – ранены мирныеВ Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУВСУ атаковали Башкортостан – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Значительная часть Херсонской области вторые сутки остается без света после атаки ВСУ на энергообъекты в Запорожской области. Об этом проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за последствий вражеской атаки значительная часть Херсонской области продолжает оставаться без света", – сказано в сообщении в MAX.
Губернатор подчеркнул, что на данный момент информации о полном восстановлении электроснабжения в регионе нет.
Утром в среду власти Херсонской и Запорожской областей сообщили, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в регионах и в Крыму.
В течение всего дня специалисты "Россетей" восстанавливали электроснабжение жителей отдельных районов Крыма и новых регионов.
