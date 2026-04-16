Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров
В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении
2026-04-16T07:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении СФР.Талоны на бесплатные проездные билеты оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО может выбрать удобный способ оплаты проезда: компенсация или талон. Новый вариант доступен по заявлениям, поданным с 2026 года, уточнили в СФР."Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники спецоперации могут: дистанционно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым, а также в офисах МФЦ. Решение по нему принимается в течение 2 двух рабочих дней. Услуга доступна демобилизованным участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий", – добавили в сообщении.Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности. Расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также обеспечивает соцфонд, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер соцподдержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал ЦИК помогать кандидатам из числа участников СВОВ Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныДуховитые ребята: ополченец из Славянска рассказал о "Спарте" и "Мотороле"
Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров

07:07 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении СФР.
"С начала 2026 года за оформлением талонов на бесплатный проезд обратилось 50% всех ветеранов, подавших заявку лечение в реабилитационные центры СФР. Эта форма оплаты проезда введена в дополнение к механизму компенсации расходов на дорогу, при котором ветеран СВО сначала оплачивает поездку самостоятельно, а затем региональное отделение компенсирует ему потраченные средства", – сказано в сообщении.
Талоны на бесплатные проездные билеты оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО может выбрать удобный способ оплаты проезда: компенсация или талон. Новый вариант доступен по заявлениям, поданным с 2026 года, уточнили в СФР.
"Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники спецоперации могут: дистанционно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым, а также в офисах МФЦ. Решение по нему принимается в течение 2 двух рабочих дней. Услуга доступна демобилизованным участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий", – добавили в сообщении.
Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности. Расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также обеспечивает соцфонд, подчеркнули специалисты.
"Сегодня путевки выдаются в 12 ребцентров в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Хакасии. Здравницы оборудованы современной техникой и обладают полным набором ресурсов для качественного лечения и восстановления", – рассказали в республиканском Отделении СФ России.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер соцподдержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.
