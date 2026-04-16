https://crimea.ria.ru/20260416/kak-v-krymu-veteranam-svo-oplachivayut-proezd-do-reabilitatsionnykh-tsentrov-1155217204.html

Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров

Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров

В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении

2026-04-16T07:07

2026-04-16T07:07

2026-04-16T07:07

соцвыплаты

отделение социального фонда россии по республике крым

соцзащита

крым

участники сво

новости сво

ветераны сво

реабилитация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151977067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b753bcf4942e6517669debdcb24718cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Крыму 50 процентов ветеранов спецоперации получают талоны на бесплатный проезд до центров реабилитации и обратно. Об этом сообщили в республиканском Отделении СФР.Талоны на бесплатные проездные билеты оформляются одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО может выбрать удобный способ оплаты проезда: компенсация или талон. Новый вариант доступен по заявлениям, поданным с 2026 года, уточнили в СФР."Подать заявление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию демобилизованные участники спецоперации могут: дистанционно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым, а также в офисах МФЦ. Решение по нему принимается в течение 2 двух рабочих дней. Услуга доступна демобилизованным участникам СВО, имеющим статус ветерана боевых действий", – добавили в сообщении.Кроме того, с 2026 года близкие родственники ветеранов СВО могут бесплатно сопровождать их на лечение, если это предусмотрено медицинскими показаниями или при установлении I группы инвалидности. Расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также обеспечивает соцфонд, подчеркнули специалисты.Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер соцподдержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал ЦИК помогать кандидатам из числа участников СВОВ Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныДуховитые ребята: ополченец из Славянска рассказал о "Спарте" и "Мотороле"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, крым, участники сво, новости сво, ветераны сво, реабилитация