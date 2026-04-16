Рейтинг@Mail.ru
Избившего подростка ложкой для обуви задержали - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/izbivshego-podrostka-lozhkoy-dlya-obuvi-zaderzhali-1155248030.html
Избившего подростка ложкой для обуви задержали
53-летний житель Красноярского края избил ребенка металлической ложкой для обуви из-за громкого поведения в подъезде и получил новое уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2026
красноярский край
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
дети
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155247822_80:0:980:506_1920x0_80_0_0_a987c0a68430021d2d2b00c4bb6f767f.jpg
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155247822_192:0:867:506_1920x0_80_0_0_93038a3607efa7592030a59036f05d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, дети, закон и право
09:43 16.04.2026
 
© МВД России
В Красноярском крае задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви
© МВД России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 53-летний житель Красноярского края избил ребенка металлической ложкой для обуви из-за громкого поведения в подъезде и получил новое уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, об избиении ребенка в дежурную часть из больницы сообщила мать 13-летнего мальчика. Личность злоумышленника быстро установили – им оказался ранее судимый местный житель.
"Мужчина доставлен в отдел полиции. Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив металлическую ложку для обуви", – проинформировала Волк .
В настоящее время полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Красноярский крайПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкдетиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
