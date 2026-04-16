Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе

Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Публикация Министерством обороны России списка европейских производителей беспилотников для Киева является серьезным предупреждением для политиков в Европе о... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T19:22

павел шипилин

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Публикация Министерством обороны России списка европейских производителей беспилотников для Киева является серьезным предупреждением для политиков в Европе о том, что дальнейшая эскалация с их стороны может в конечном итоге привести к глобальному конфликту с применением ядерного оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне МО РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот список реестром потенциальных законных целей для российской армии.По мнению эксперта, Россия таким образом четко дает понять европейским "ястребам", что дальнейшая эскалация может привести к непоправимым последствиям, в том числе прямому военному конфликту с применением ядерного оружия.Как отметил политолог, военные в Европе прекрасно осведомлены о том, каким гиперзвуковым и другим вооружением обладает Россия, и что средств для перехвата ряда российских ракет у НАТО просто нет. Но европейские политики – это люди другого склада, их нужно постоянно одергивать и предупреждать, что на кону стоят жизни десятков миллионов людей."Я понимаю наших руководителей, которые до последнего будут предупреждать. Если не предупреждать, а сразу реагировать ударами – но мы же не можем опуститься до уровня обезумевших европейских политиков. Мы серьезные люди, понимаем, что война – это тотальная смерть. Поэтому мы каждый раз пытаемся им сказать: "Ребята, осталось совсем немного". Они пытаются эту войну развязать, мы пытаемся ее не допустить", - подчеркнул Шипилин.

