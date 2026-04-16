ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД - РИА Новости Крым, 16.04.2026
ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД
ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД

18:09 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и "главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Ранее в ходе визита Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.
Как отметила Захарова, подобная так называемая "смертельная щедрость" вызвала нескрываемый восторг Зеленского, который назвал Германию "главным партнером Украины в обороне".
"В переводе на нормальный язык, Германия – главный партнер Зеленского по могилизации граждан Украины. Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины", - сказала дипломат.
Об этом свидетельствуют и обнародованные в Берлине данные об объемах выделенных Германией средств на нужды ВСУ, добавила официальный представитель МИД России.
