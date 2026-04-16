ФРГ стала главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев – МИД
Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и "главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T18:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и "главным партнером Владимира Зеленского по "могилизации" украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Ранее в ходе визита Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 млрд евро. В частности, ФРГ профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов.Как отметила Захарова, подобная так называемая "смертельная щедрость" вызвала нескрываемый восторг Зеленского, который назвал Германию "главным партнером Украины в обороне".Об этом свидетельствуют и обнародованные в Берлине данные об объемах выделенных Германией средств на нужды ВСУ, добавила официальный представитель МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года Минобороны РФ: Европа из-за проблем ВСУ наращивает поставки дронов УкраинеБритания передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
