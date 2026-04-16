Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
Стремление Европейского союза ослабить Россию не будет успешным, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки на ботинках. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T21:29
"Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия", - цитирует словацкого премьера РИА Новости.По словам Фицо, каждый день он читает в новостях европейских СМИ о том, что "русские на коленях".Ранее Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.
Русские встают на колени только для завязывания шнурков на ботинках – Фицо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Стремление Европейского союза ослабить Россию не будет успешным, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки на ботинках. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.
"Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия", - цитирует словацкого премьера РИА Новости.
По словам Фицо, каждый день он читает в новостях европейских СМИ о том, что "русские на коленях".
"Но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой", - отметил политик.
Ранее Фицо заявил
, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.
