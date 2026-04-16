Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
2026-04-16T21:29
россия
Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"

Русские встают на колени только для завязывания шнурков на ботинках – Фицо

21:29 16.04.2026
 
© Kremlin Pool Photo via AP/ Alexander KazakovПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© Kremlin Pool Photo via AP/ Alexander Kazakov
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Стремление Европейского союза ослабить Россию не будет успешным, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки на ботинках. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами.
"Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия", - цитирует словацкого премьера РИА Новости.
По словам Фицо, каждый день он читает в новостях европейских СМИ о том, что "русские на коленях".
"Но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой", - отметил политик.
Ранее Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.
