Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"

2026-04-16T21:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Стремление Европейского союза ослабить Россию не будет успешным, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки на ботинках. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами."Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия", - цитирует словацкого премьера РИА Новости.По словам Фицо, каждый день он читает в новостях европейских СМИ о том, что "русские на коленях".Ранее Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все западные страны побегут в РФ, чтобы как можно скорее восстановить торговые и экономические отношения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

