Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил стамбульскую площадку для переговоров по Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T16:23
2026-04-16T16:23
2026-04-16T16:25
переговоры
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
валентина матвиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил стамбульскую площадку для переговоров по Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке нового, четвертого по счету, раунда переговоров России и Украины при участии США. Но конкретной даты и места пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
украина
россия
турция
переговоры, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, валентина матвиенко
Эрдоган предложил стамбульскую площадку для нового раунда переговоров по Украине
Эрдоган предложил стамбульскую площадку для продолжения переговоров по Украине - Матвиенко
16:23 16.04.2026 (обновлено: 16:25 16.04.2026)