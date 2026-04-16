Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T09:26
2026-04-16T09:26
2026-04-16T09:52
крым
новости крыма
теракт
взрыв
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики.По информации надзорного ведомства, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки Украины.По указанию кураторов жители Крыма извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Однако реализовать приступный замысел злоумышленникам не удалось, их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крыму и городу Севастополю.Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Кроме того, мужчина размещал сообщения, оправдывающие террористические действия.
крым
крым, новости крыма, теракт, взрыв, прокуратура республики крым
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
В Крыму двое мужчин ответят за подготовку теракта со взрывом - прокуратура
09:26 16.04.2026 (обновлено: 09:52 16.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики.
По информации надзорного ведомства, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки Украины.
"Он ему сообщил о своей готовности оказать содействие в деятельности против интересов Российской Федерации. К совершению преступлений он привлек второго обвиняемого, являющегося противником проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По указанию кураторов жители Крыма извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор.
"Определив четыре объекта для возможного совершения терактов, они проводили рекогносцировку местности, подбирая доступные маршруты для скрытого подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц", - добавили в прокуратуре.
Однако реализовать приступный замысел злоумышленникам не удалось, их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил
к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Кроме того, мужчина размещал сообщения, оправдывающие террористические действия.
Читайте также на РИА Новости Крым: