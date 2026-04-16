Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики.По информации надзорного ведомства, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки Украины.По указанию кураторов жители Крыма извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Однако реализовать приступный замысел злоумышленникам не удалось, их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Кроме того, мужчина размещал сообщения, оправдывающие террористические действия.
Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму

В Крыму двое мужчин ответят за подготовку теракта со взрывом - прокуратура

09:26 16.04.2026 (обновлено: 09:52 16.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Двое крымчан ответят за подготовку терактов на полуострове по указанию Украины, уголовное дело ушло в суд. Об этом сообщает прокуратура республики.
По информации надзорного ведомства, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки Украины.
"Он ему сообщил о своей готовности оказать содействие в деятельности против интересов Российской Федерации. К совершению преступлений он привлек второго обвиняемого, являющегося противником проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По указанию кураторов жители Крыма извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор.

"Определив четыре объекта для возможного совершения терактов, они проводили рекогносцировку местности, подбирая доступные маршруты для скрытого подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц", - добавили в прокуратуре.

Однако реализовать приступный замысел злоумышленникам не удалось, их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Кроме того, мужчина размещал сообщения, оправдывающие террористические действия.
