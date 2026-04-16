Две женщины погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ

2026-04-16T14:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Две мирные жительницы погибли, трое мужчин ранены в результате атак киевского режима по мирным городам и поселкам Херсонской области. Об этом сообщил в своем канале МАХ губернатор региона Владимир Сальдо.В Раденске при атаке БПЛА ранен мужчина 1976 года рождения. А в Солонцах при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и переломом.Кроме того, повреждены жилой дом в Костогрызове и легковые автомобили в Николаевке.В течение суток ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Обрывке, Старой Збурьевке. Атакам беспилотников также подверглись Великая Кардашинка, Гладковка, Казачьи Лагеря, Каховка, Костогрызово, Крынки, Масловка, Николаевка, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Подлесное, Подо-Калиновка, Пролетарка и Саги.Ранее сообщалось, что в значительная часть Херсонской области вторые сутки остается без света после атаки ВСУ на энергообъекты в Запорожской области.

