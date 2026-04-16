Две женщины погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Две женщины погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ
Две мирные жительницы погибли, трое мужчин ранены в результате атак киевского режима по мирным городам и поселкам Херсонской области. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T14:04
В Херсонской области два человека погибли и трое ранены из-за ударов ВСУ – Сальдо

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Две мирные жительницы погибли, трое мужчин ранены в результате атак киевского режима по мирным городам и поселкам Херсонской области. Об этом сообщил в своем канале МАХ губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Виноградове Алешкинского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА на жилой сектор погибла женщина 1963 года рождения, ранен мужчина 1961 года рождения. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В Каховке при ударе беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина 1952 года рождения", - написал Сальдо.
В Раденске при атаке БПЛА ранен мужчина 1976 года рождения. А в Солонцах при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и переломом.
Кроме того, повреждены жилой дом в Костогрызове и легковые автомобили в Николаевке.
В течение суток ВСУ били по Алешкам, Голой Пристани, Обрывке, Старой Збурьевке. Атакам беспилотников также подверглись Великая Кардашинка, Гладковка, Казачьи Лагеря, Каховка, Костогрызово, Крынки, Масловка, Николаевка, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Подлесное, Подо-Калиновка, Пролетарка и Саги.
Ранее сообщалось, что в значительная часть Херсонской области вторые сутки остается без света после атаки ВСУ на энергообъекты в Запорожской области.
