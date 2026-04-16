https://crimea.ria.ru/20260416/dolgie-879-dney-yalta-otmechaet-den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-1155268683.html
Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155269189_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_a2b2a169be06d8dc75dfc58ad7d9b95d.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155269189_363:0:1639:957_1920x0_80_0_0_99a8538ccb1dadc21b2b6f14a3f79c5b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Ялте отмечают 82-ю годовщину освобождения города от фашистских оккупантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Ялте. В 82-ю годовщину в городе открыли традиционный весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост номер один". Об этом в своем канале Mах сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
"82 года назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 879 дней оккупации, почти два с половиной года ужаса. Разбитые судьбы, опустевшие дома – население сократилось на 26 тысяч человек", – напомнила градоначальник.
Утром 16 апреля 1944 года со стороны Ай-Петри спустился первый батальон 777-го полка, со стороны Никиты вошли передовые отряды 383-й дивизии и 2-й гвардейской Таманской. Рядом – партизаны 7-й бригады и легендарный 10-й Ялтинский отряд, а со стороны Алушты подоспел 244-й танковый полк, напомнила Янина Павленко.
"Метр за метром город наполняло ликование, день за днем приближалась Великая Победа. Помним наших Героев! Гордимся их подвигом!" – отметила глава администрации Ялты.
По традиции в этот день начался весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост №1". Отныне и до 9 мая учащиеся школ будут ежедневно нести почетный караул у Вечного огня на Холме Славы. Первой на пост заступила школа № 7 имени Нади Лисановой. Участником мероприятия стал почетный гражданин города, гвардии полковник воздушно-десантных войск Анатолий Яковлевич Медведь.
Также в ходе митинга состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа "Зарницы 2.0", который в этом году объединил 430 участников от 6 до 18 лет из 43 команд. Игра прошла на базе школы-кадетского лицея №11 имени Императора Александра III.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
