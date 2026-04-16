Рейтинг@Mail.ru
Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/dolgie-879-dney-yalta-otmechaet-den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-1155268683.html
Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов
ялта
крым
история
память
великая отечественная война
янина павленко
крым в великой отечественной войне
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155269189_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_a2b2a169be06d8dc75dfc58ad7d9b95d.png
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155269189_363:0:1639:957_1920x0_80_0_0_99a8538ccb1dadc21b2b6f14a3f79c5b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
17:28 16.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Ялте. В 82-ю годовщину в городе открыли традиционный весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост номер один". Об этом в своем канале Mах сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

"82 года назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. 879 дней оккупации, почти два с половиной года ужаса. Разбитые судьбы, опустевшие дома – население сократилось на 26 тысяч человек", – напомнила градоначальник.

Утром 16 апреля 1944 года со стороны Ай-Петри спустился первый батальон 777-го полка, со стороны Никиты вошли передовые отряды 383-й дивизии и 2-й гвардейской Таманской. Рядом – партизаны 7-й бригады и легендарный 10-й Ялтинский отряд, а со стороны Алушты подоспел 244-й танковый полк, напомнила Янина Павленко.

"Метр за метром город наполняло ликование, день за днем приближалась Великая Победа. Помним наших Героев! Гордимся их подвигом!" – отметила глава администрации Ялты.

По традиции в этот день начался весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост №1". Отныне и до 9 мая учащиеся школ будут ежедневно нести почетный караул у Вечного огня на Холме Славы. Первой на пост заступила школа № 7 имени Нади Лисановой. Участником мероприятия стал почетный гражданин города, гвардии полковник воздушно-десантных войск Анатолий Яковлевич Медведь.
Также в ходе митинга состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа "Зарницы 2.0", который в этом году объединил 430 участников от 6 до 18 лет из 43 команд. Игра прошла на базе школы-кадетского лицея №11 имени Императора Александра III.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
