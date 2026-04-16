https://crimea.ria.ru/20260416/dolgie-879-dney-yalta-otmechaet-den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-1155268683.html

Долгие 879 дней: Ялта отмечает День освобождения от фашистов

День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Ялте. В 82-ю годовщину в городе открыли традиционный весенний этап "Вахты памяти поколений РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T17:28

ялта

крым

история

память

великая отечественная война

янина павленко

крым в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155269189_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_a2b2a169be06d8dc75dfc58ad7d9b95d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Ялте. В 82-ю годовщину в городе открыли традиционный весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост номер один". Об этом в своем канале Mах сообщила глава местной администрации Янина Павленко.Утром 16 апреля 1944 года со стороны Ай-Петри спустился первый батальон 777-го полка, со стороны Никиты вошли передовые отряды 383-й дивизии и 2-й гвардейской Таманской. Рядом – партизаны 7-й бригады и легендарный 10-й Ялтинский отряд, а со стороны Алушты подоспел 244-й танковый полк, напомнила Янина Павленко.По традиции в этот день начался весенний этап "Вахты памяти поколений – Пост №1". Отныне и до 9 мая учащиеся школ будут ежедневно нести почетный караул у Вечного огня на Холме Славы. Первой на пост заступила школа № 7 имени Нади Лисановой. Участником мероприятия стал почетный гражданин города, гвардии полковник воздушно-десантных войск Анатолий Яковлевич Медведь.Также в ходе митинга состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа "Зарницы 2.0", который в этом году объединил 430 участников от 6 до 18 лет из 43 команд. Игра прошла на базе школы-кадетского лицея №11 имени Императора Александра III.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

