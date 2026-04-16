https://crimea.ria.ru/20260416/dni-krymskogo-gostepriimstva-otkryli-v-voronezhe-1155255367.html

Дни крымского гостеприимства открыли в Воронеже

В воронежском Центре креативных индустрий в четверг стартовали Дни крымского гостеприимства, информирует пресс-служба минкурортов республики.

2026-04-16T12:43

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155255622_0:97:1020:671_1920x0_80_0_0_d3c0adb5e1abb6fd61c51cb5803a0f4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В воронежском Центре креативных индустрий в четверг стартовали Дни крымского гостеприимства, информирует пресс-служба минкурортов республики."Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за гостеприимство Воронежской области. 2026 год в Крыму – год Крымского гостеприимства, в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова. Проводится огромное количество мероприятий, в том числе и Дни крымского гостеприимства, и первый регион в этом году в рамках этих дней – Воронежская область, чему мы очень рады", – сказал в рамках министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, мероприятие будет проходить в Воронеже в течение двух дней. · В программе - презентация туристского потенциала республики "В Крым за впечатлениями", сессия "В Крым за здоровьем" для представителей санаторно-курортной отрасли, профсоюзных и промышленных организаций, а также встречи в Торгово-промышленной палате, профсоюзных организациях и отраслевых вузах.В свою очередь министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов в рамках церемонии отметил, что именно через регион по трассе М-4 "Дон" ежегодно следуют сотни тысяч туристов, направляющихся на юг. Внимание к Воронежской области со стороны путешественников ежегодно растет: туристы оценили богатый климатический, культурный и природный потенциал региона и все чаще задерживаются здесь для отдыха и экскурсий.Сергей Ганзий и Михаил Москальцов подписали документ о сотрудничестве в сфере туризма.Бизнес-миссия в Воронежскую область организована Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью презентации курортного и туристского потенциала региона и установления деловых связей между отраслевыми министерствами и предпринимателями. Мероприятия проходят при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. В них принимают участие руководители профильных общественных организаций, туроператорских компаний, представители Крымского федерального университета имени Вернадского, Таврической академии КФУ, научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", отделения Русского географического общества по Республике Крым, санаторно-курортных и гостиничных организаций, а также Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма "МАРАТ".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

