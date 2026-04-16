https://crimea.ria.ru/20260416/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya--1155262255.html
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди более авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствахНа трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тоннФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе Крымского моста
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди 440 авто