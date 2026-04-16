Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди более авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T14:12
2026-04-16T14:12
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди более авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниями сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди 440 авто

14:12 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения стоят километровые пробки - в очереди более авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Проезд закрыли в четверг около полудня. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось около полутора часов.
"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 300 авто. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствах
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе Крымского моста
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
