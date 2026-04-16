https://crimea.ria.ru/20260416/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-na-tuapse-vyroslo--1155249704.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек, погибли два жителя, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T10:20

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек, погибли два жителя, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.ВСУ атаковали жилые дома Туапсе в ночь на четверг. Утром губернатор сообщил, что террористическая атака унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет, пострадали двое взрослых. Позже Кондратьев уточнил информацию по погибшим.Он также сообщил, что к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.По словам губернатора, ночная атака БПЛА затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.Ранее сообщалось, что над Крымом, Кубанью и еще пятью регионами за ночь уничтожили 207 беспилотников. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в течение ночи было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, вениамин кондратьев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), туапсе