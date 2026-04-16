Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек, погибли два жителя, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин...
2026-04-16T10:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек, погибли два жителя, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ВСУ атаковали
жилые дома Туапсе в ночь на четверг. Утром губернатор сообщил, что террористическая атака унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет, пострадали двое взрослых. Позже Кондратьев уточнил информацию по погибшим.
"По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают", - рассказал в своем канале МАХ губернатор.
Он также сообщил, что к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.
По словам губернатора, ночная атака БПЛА затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.
В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.
Ранее сообщалось
, что над Крымом, Кубанью и еще пятью регионами за ночь уничтожили 207 беспилотников. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил,
что над Севастополем в течение ночи было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома.
