Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
Кондратьев: число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек

10:20 16.04.2026 (обновлено: 10:38 16.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи человек, погибли два жителя, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
ВСУ атаковали жилые дома Туапсе в ночь на четверг. Утром губернатор сообщил, что террористическая атака унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет, пострадали двое взрослых. Позже Кондратьев уточнил информацию по погибшим.

"По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают", - рассказал в своем канале МАХ губернатор.

Он также сообщил, что к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.
По словам губернатора, ночная атака БПЛА затронула и другие прибрежные города региона. В Сочи из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном – в них выбито остекление. Также частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе – территорию оцепили, детей принимают в другом корпусе учреждения.
В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Кубанью и еще пятью регионами за ночь уничтожили 207 беспилотников. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в течение ночи было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома.
ВСУ атаковали Туапсе – погибли двое детей
11:08Разлука без печали: куда заведет Молдавию выход из СНГ
10:54Село под Алуштой на сутки останется без света
10:46Рейд в Севастополе закрыт
10:44В Феодосии стреляют военные
10:35Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
10:32В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
10:20Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло
10:09Сдавал СБУ места с военной техникой: житель Запорожской области задержан за госизмену
09:57Магнитная буря ударит по Земле
09:43Избившего подростка ложкой для обуви задержали
09:26Двое мужчин готовили теракт со взрывом в Крыму
09:20Запад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные места
09:09Крымский мост сейчас – ситуация к утру четверга
09:03Мужчина избил подростка ложкой для обуви
08:51Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станции
08:42Работали на фашистов: в Крыму рассекретили имена предателей
08:24Атака ВСУ на Севастополь – что известно
08:10Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
07:42207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами
07:36Современные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ
Лента новостейМолния