https://crimea.ria.ru/20260416/bespilotnik-rukhnul-na-zhilye-doma-v-tuapse--idet-razbor-zavalov-1155263941.html
Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
2026-04-16T15:31
туапсе
новости
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263573_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_c50e01f607d805108d99f628c892fbcc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе 12 спасателей разбирают завалы жилого дома, где упал беспилотник. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.Ранее Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков.В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263573_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_b755e46626d3f7e3efe35d41644af15a.png
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
15:01 16.04.2026 (обновлено: 15:31 16.04.2026)