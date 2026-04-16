Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Беспилотник рухнул на жилые дома в Туапсе – идет разбор завалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе 12 спасателей разбирают завалы жилого дома, где упал беспилотник. Об этом сообщили в Оперативном штабе Кубани.
В ночь на 16 апреля украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края, повреждения получили жилые дома, здание детского сада в Дагомысе. В Туапсинском округе погибли два человека, в том числе ребенок, пострадали семь человек, введен режим ЧС. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, пострадал один человек.
"Сотрудники Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" в составе 12 человек работают на месте падения БПЛА по одному из адресов в Туапсе", – говорится в сообщении.
Ранее Следком открыл уголовное дело о террористическом акте по факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских боевиков.
В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщали ранее в Минобороны России.
