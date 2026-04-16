Атака ВСУ на Туапсе и предотвращенный теракт в Крыму: главное за день
https://crimea.ria.ru/20260416/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-atak-dronov-na-rossiyu-iz-finlyandii-i-baltii-1155274515.html
https://crimea.ria.ru/20260416/na-zapade-kryma-nazvali-bezopasnye-plyazhi-i-predupredili-o-riskakh-1155265553.html
https://crimea.ria.ru/20260416/v-mire-est-risk-epidemii-kholery---rospotrebnadzor--1155254395.html
https://crimea.ria.ru/20260416/zapad-v-panike-posle-preduprezhdeniya-minoborony-rossii---lyudi-ischut-bezopasnye-mesta-1155245444.html
https://crimea.ria.ru/20260416/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-odessa-v-ogne-1155243985.html
22:55 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Туапсе. Удар ВСУ отбили в Севастополе. Двоих крымчан будут судить за подготовку на полуострове теракта по заданию Киева. Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских дронов в территориальных водах России. В США заявили о готовности открыть огонь по нарушителям морской блокады Ирана.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Туапсе

В ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края.
В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.
Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.
18:37
Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии

Атака на Севастополь

Над Севастополем в ночь на четверг средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о повреждении окон в двух частных жилых домах в Балаклавском районе. Люди не пострадали.
Всего за ночь средства ПВО уничтожили 207 вражеских БПЛА над территориями Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей, а также Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей.
15:33
На Западе Крыма назвали безопасные пляжи и предупредили о рисках

Предотвращенный теракт в Крыму

Двух крымчан будут судить за подготовку терактов на полуострове по указанию военной разведки Украины.
По данным прокуратуры республики, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и привлек к сотрудничеству с противником своего знакомого.
По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор и определили четыре объекта для возможного совершения терактов.
Реализовать приступный замысел фигурантам не удалось – их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
11:49
В мире есть риск эпидемии холеры - Роспотребнадзор

Удар по танкеру в российских водах

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в территориальных водах России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Капитан судна – гражданин Турции – получил ранения, он госпитализирован.
09:20
Запад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные места

Предупреждение США по Ирану

США готовы брать под контроль и вести предупредительный огонь по любым судам, которые нарушают морскую блокаду Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
По его словам, американские моряки при необходимости высадятся на борт судна-нарушителя и возьмут его под контроль.
Боевые меры, по словам Кейна, также включают предупредительные выстрелы.
08:10
Удары по Украине сегодня: Киев и Одесса в огне
22:38Крымский мост закрыт – что известно
22:21Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос
22:03Пять троп в горы над Ялтой будут закрыты
21:52Путин поприветствовал гостей 48-го Московского кинофестиваля
21:48Виноделы Севастополя получат субсидию на молодые виноградники
21:33В Симферополе стало меньше нарушений в работе общественного транспорта – власти
21:29Фицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
21:21Поножовщина в Люберцах - что известно
21:07Жительница Кубани "похоронила" сына за выплату в 2,2 млн рублей
20:54Три с половиной центнера опасной рыбы и икры изъяли в Армавире
20:4660 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
20:32В Симферополе в пятницу закроют проезд по центральной улице
20:11Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России и в мире изменилась
19:55Время собирать камни: кто и как спасает наследие древнего Крыма
19:4227 детей отравились в детском саду в Подмосковье
19:22Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
19:10Электробайк сбил 13-летнего подростка на "зебре" в Севастополе
18:52В Крыму подросток на велосипеде протаранил машину
18:37Шойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии
