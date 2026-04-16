Атака ВСУ на Туапсе и предотвращенный теракт в Крыму: главное за день
2026-04-16T22:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Туапсе. Удар ВСУ отбили в Севастополе. Двоих крымчан будут судить за подготовку на полуострове теракта по заданию Киева. Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских дронов в территориальных водах России. В США заявили о готовности открыть огонь по нарушителям морской блокады Ирана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по ТуапсеВ ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края.В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.Атака на СевастопольНад Севастополем в ночь на четверг средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о повреждении окон в двух частных жилых домах в Балаклавском районе. Люди не пострадали.Всего за ночь средства ПВО уничтожили 207 вражеских БПЛА над территориями Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей, а также Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей.Предотвращенный теракт в КрымуДвух крымчан будут судить за подготовку терактов на полуострове по указанию военной разведки Украины.По данным прокуратуры республики, один из обвиняемых летом 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и привлек к сотрудничеству с противником своего знакомого.По указанию кураторов злоумышленники извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор и определили четыре объекта для возможного совершения терактов.Реализовать приступный замысел фигурантам не удалось – их задержали работники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.Удар по танкеру в российских водахНефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке украинских БПЛА в территориальных водах России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Капитан судна – гражданин Турции – получил ранения, он госпитализирован.Предупреждение США по ИрануСША готовы брать под контроль и вести предупредительный огонь по любым судам, которые нарушают морскую блокаду Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.По его словам, американские моряки при необходимости высадятся на борт судна-нарушителя и возьмут его под контроль.Боевые меры, по словам Кейна, также включают предупредительные выстрелы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260416/shoygu-sdelal-zayavlenie-po-povodu-atak-dronov-na-rossiyu-iz-finlyandii-i-baltii-1155274515.html
https://crimea.ria.ru/20260416/na-zapade-kryma-nazvali-bezopasnye-plyazhi-i-predupredili-o-riskakh-1155265553.html
https://crimea.ria.ru/20260416/v-mire-est-risk-epidemii-kholery---rospotrebnadzor--1155254395.html
https://crimea.ria.ru/20260416/zapad-v-panike-posle-preduprezhdeniya-minoborony-rossii---lyudi-ischut-bezopasnye-mesta-1155245444.html
https://crimea.ria.ru/20260416/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-odessa-v-ogne-1155243985.html
