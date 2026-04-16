Атака ВСУ на Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь – что известно
Атака ВСУ на Севастополь – что известно

Над Севастополем за ночь сбили 19 беспилотников - повреждены два жилых дома

08:24 16.04.2026 (обновлено: 08:33 16.04.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАтаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Севастополем в течение ночью было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в городе была объявлена дважды за ночь. В первый раз сирены в Севастополе включили в 22:47. Спустя несколько минут силы ПВО и Черноморского флота сбили четыре воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе. Тревогу отменили в 01:16. Но уже в 02:36 объявили повторно. Второй раз опасность в городе сохранялась до 04:03.
"В общей сложности сбито 19 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о повреждении окон в двух частных жилых домах в Балаклавском районе", - написал он в мессенджере MAX.
Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал.
Всего в течение ночи над Крымом, Кубанью и еще пятью регионами России уничтожили 207 БПЛА.
Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по жилым домам в Туапсе, погибли двое детей и ранены двое взрослых. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.
В городе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах организовали дежурные группы.
