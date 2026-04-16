Атака ВСУ на Севастополь – что известно - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Над Севастополем в течение ночью было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T08:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Над Севастополем в течение ночью было уничтожено 19 украинских беспилотников. Повреждены два частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Воздушная тревога в городе была объявлена дважды за ночь. В первый раз сирены в Севастополе включили в 22:47. Спустя несколько минут силы ПВО и Черноморского флота сбили четыре воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе. Тревогу отменили в 01:16. Но уже в 02:36 объявили повторно. Второй раз опасность в городе сохранялась до 04:03. Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал.Всего в течение ночи над Крымом, Кубанью и еще пятью регионами России уничтожили 207 БПЛА.Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по жилым домам в Туапсе, погибли двое детей и ранены двое взрослых. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. В городе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах организовали дежурные группы.

