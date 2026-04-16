Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
За сутки армия России ликвидировала 1055 украинских солдат и десятки единиц техники, а также продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T13:23
2026-04-16T13:23
2026-04-16T13:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. За сутки армия России ликвидировала 1055 украинских солдат и десятки единиц техники, а также продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 145 военных, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли значительное поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери врага - до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия.Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинских военных в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 145 солдат, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Киев потерял до 340 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны, порав формирования механизированной, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Ликвидированы свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей ВСУ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским военным в Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.Силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 270 БПЛА самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар возмездия нанесен по объектам на Украине - что пораженоАрмия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской областиРоссия разгромила используемые ВСУ объекты на Украине
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
Новости СВО: Украина потеряла еще более тысячи боевиков за сутки боев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. За сутки армия России ликвидировала 1055 украинских солдат и десятки единиц техники, а также продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 145 военных, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли значительное поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери врага - до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинских военных в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 145 солдат, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Киев потерял до 340 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны, порав формирования механизированной, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Ликвидированы свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей ВСУ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским военным в Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
Кроме того, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 270 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска нанесли массированный удар
высокоточным оружием и БПЛА по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: