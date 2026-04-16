Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Армия России улучшает позиции и уничтожает солдат ВСУ тысячами
13:23 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. За сутки армия России ликвидировала 1055 украинских солдат и десятки единиц техники, а также продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 16 апреля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 16 апреля 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, разбив формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 145 военных, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли значительное поражение ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери врага - до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив украинских военных в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 145 солдат, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Киев потерял до 340 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны, порав формирования механизированной, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Ликвидированы свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей ВСУ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским военным в Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
Кроме того, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 270 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ. Также поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.
