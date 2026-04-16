Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом - РИА Новости Крым, 16.04.2026
Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
Народный артист России Сергей Никоненко празднует 85-летие. В интервью он признался, что считает Крым родным домом, где он "родился" как актер. РИА Новости Крым, 16.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Народный артист России Сергей Никоненко празднует 85-летие. В интервью он признался, что считает Крым родным домом, где он "родился" как актер. Первую свою роль в кино знаменитый актер сыграл в картине "Сердце не прощает", снятой в 1961 году на Ялтинской киностудии. По словам Никоненко, во время съемок этого фильма он познакомился и крепко подружился с артистами Зоей Федоровой и Михаилом Пуговкиным.Но это было "пробой пера", признается артист. Настоящую школу актерского мастерства Никоненко прошел в Севастополе у своего учителя Сергея Герасимова в фильме "Люди и звери".Кроме того, по словам Никоненко, в Крыму он подружился с Евгенией Жигуленко – Героем Советского Союза, командиром звена гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Жигуленко была одной из легендарных летчиц, которых немецкие солдаты прозвали "ночными ведьмами". В 1970-х годах артист помогал ей поступить во ВГИК – Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова."Ей уже было за 50, но она закончила ВГИК, получила диплом и сняла картину о своих однополчанах", - добавил Никоненко.Читайте также на РИА Новости Крым:Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьмиИлья Резник выступит в Симферополе на "Юбилее Маэстро"Машков в Севастополе встретился с молодежью
Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Народный артист России Сергей Никоненко празднует 85-летие. В интервью он признался, что считает Крым родным домом, где он "родился" как актер.

"Для меня Крым – все равно, что мой родной в Москве переулок Сивцев Вражек и дом 44 в этом переулке, в котором я родился и в котором живу и не меняю прописки. И в Крыму, я, в общем-то, родился как артист", – рассказывал Никоненко на пресс-конференции в Симферополе двумя годами раньше.

Первую свою роль в кино знаменитый актер сыграл в картине "Сердце не прощает", снятой в 1961 году на Ялтинской киностудии. По словам Никоненко, во время съемок этого фильма он познакомился и крепко подружился с артистами Зоей Федоровой и Михаилом Пуговкиным.
Но это было "пробой пера", признается артист. Настоящую школу актерского мастерства Никоненко прошел в Севастополе у своего учителя Сергея Герасимова в фильме "Люди и звери".
"На Графской пристани это случилось в 1961 году: Герасимов отменил смену, потому что молодой артист Никоненко, который перешел к нему на второй курс, не мог работать – перегорел. Я хотел всех удивить, какой я гениальный и талантливый, но как выразился сам Герасимов: "замучил роль до кровавых мозолей". Но на второй день вечером он меня позвал на репетицию, которая все поправила", - поделился воспоминаниями актер.
Кроме того, по словам Никоненко, в Крыму он подружился с Евгенией Жигуленко – Героем Советского Союза, командиром звена гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Жигуленко была одной из легендарных летчиц, которых немецкие солдаты прозвали "ночными ведьмами". В 1970-х годах артист помогал ей поступить во ВГИК – Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова.
"Ей уже было за 50, но она закончила ВГИК, получила диплом и сняла картину о своих однополчанах", - добавил Никоненко.
