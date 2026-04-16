60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2026

52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ, также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ, также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. "Обследование уже прошли 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. В ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники", - говорится в сообщении.По данным Бойко, пункт временного размещения продолжает работать в школе № 6. Четыре семьи размещены в гостинице. "Заселим всех, кому это необходимо. Сейчас подбираем временное жилье в маневренном фонде. Кроме того, поручил полностью обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету на восстановление пострадавших объектов. Чтобы мы как можно скорее все привели в порядок, - сообщил Сергей Бойко. Роспотребнадзор в течение дня в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации нет.Удар ВСУ по ТуапсеВ ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края.В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.

