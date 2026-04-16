https://crimea.ria.ru/20260416/60-domov-povrezhdeny-v-tuapse-pri-atake-vsu-1155276545.html
60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2026
60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ, также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.04.2026
2026-04-16T20:46
2026-04-16T20:46
2026-04-16T20:51
туапсе
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
сергей бойко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263573_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_9a3d5b219f918e13547cbca659be2d6b.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ, также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. "Обследование уже прошли 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. В ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники", - говорится в сообщении.По данным Бойко, пункт временного размещения продолжает работать в школе № 6. Четыре семьи размещены в гостинице. "Заселим всех, кому это необходимо. Сейчас подбираем временное жилье в маневренном фонде. Кроме того, поручил полностью обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету на восстановление пострадавших объектов. Чтобы мы как можно скорее все привели в порядок, - сообщил Сергей Бойко. Роспотребнадзор в течение дня в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации нет.Удар ВСУ по ТуапсеВ ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края.В Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту.Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.
туапсе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155263573_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_da85a61b3d1fd1197d6315a41b00c4e6.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, сергей бойко
60 домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ
20:46 16.04.2026 (обновлено: 20:51 16.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов повреждены в Туапсе при атаке ВСУ, также пострадали три социально значимых объекта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
"Обследование уже прошли 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. В ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники", - говорится в сообщении.
По данным Бойко, пункт временного размещения продолжает работать в школе № 6. Четыре семьи размещены в гостинице.
"Заселим всех, кому это необходимо. Сейчас подбираем временное жилье в маневренном фонде. Кроме того, поручил полностью обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету на восстановление пострадавших объектов. Чтобы мы как можно скорее все привели в порядок, - сообщил Сергей Бойко.
Роспотребнадзор в течение дня в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации нет.
Удар ВСУ по Туапсе
В ночь на 16 апреля украинские боевики произвели массированные атаки
беспилотниками по населенным пунктам Краснодарского края.
В Туапсе в результате атаки погибли
женщина и 14-летняя девочка. К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. 22 местных жителя отселены в пункт временного размещения.
В муниципалитете ввели режим ЧС.
Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.
Также в результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале
в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту.
Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело
.