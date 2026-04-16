27 детей отравились в детском саду в Подмосковье - РИА Новости Крым, 16.04.2026

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 детей в детском саду в подмосковном... РИА Новости Крым, 16.04.2026

2026-04-16T19:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 детей в детском саду в подмосковном Одинцово, сообщили в СК России по Московской области.Следователями и криминалистами во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора проведены осмотры, взяты образцы с поверхностей и продуктов питания для проведения соответствующих исследований. Проводятся допросы и иные следственные действия, проинформировали в СК.На этой неделе в городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Прокуратура Владимирской области проинформировала о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело.

новости, московская область, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, подмосковье, отравление