27 детей отравились в детском саду в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 детей в детском саду в подмосковном... РИА Новости Крым, 16.04.2026
27 детей отравились в детском саду в Подмосковье – возбуждено уголовное дело

19:42 16.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 детей в детском саду в подмосковном Одинцово, сообщили в СК России по Московской области.
"Установлено, что 9 апреля текущего года за медицинской помощью в больницу обратились 27 воспитанников одного из детских садов города Одинцово в возрасте от 2 до 7 лет симптомами кишечной инфекции", – сказано в сообщении СК Подмосковья в канале Мах.
Следователями и криминалистами во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора проведены осмотры, взяты образцы с поверхностей и продуктов питания для проведения соответствующих исследований. Проводятся допросы и иные следственные действия, проинформировали в СК.
На этой неделе в городе Муром Владимирской области более 100 человек были госпитализированы вследствие острого инфекционного заболевания. Прокуратура Владимирской области проинформировала о массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Следственный комитет сообщил об обнаружении норовируса 2-го типа в пробах водопроводной воды и возбудил уголовное дело.
