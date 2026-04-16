https://crimea.ria.ru/20260416/207-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-kubanyu-i-drugimi-regionami-1155243560.html

207 беспилотников сбили над Крымом, Кубанью и другими регионами

2026-04-16T07:42

2026-04-16T07:50

атаки всу

атаки всу на крым

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

белгородская область

смоленская область

курская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13130c582ee21123bef6f94f2119ef4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В ночь на четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым, Краснодарский край и приграничье. Всего за ночь было уничтожено 207 беспилотников, сообщили в Минобороны России.Утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по жилым домам в Туапсе, погибли двое детей и ранены двое взрослых. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта. В городе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах организовали дежурные группы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

