https://crimea.ria.ru/20260416/16-aprelya-sobytiya-i-prazdniki---1118176451.html

Какой сегодня праздник: 16 апреля

2026-04-16T00:00

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1118176451.jpg?1776286803

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 408 лет назад наконец-то стало понятно, как движется кровь в теле человека. 82 года назад Красная армия, освобождая Крым от немецко-фашистских захватчиков, подошла к Севастополю. Еще в этот день родился всемирно известный комик Чарли Чаплин.Что празднуют в миреВо всем мире 16 апреля отмечают День голоса. Инициатором учреждения международного праздника еще в 1990-х годах выступили зарубежные специалисты-отоларингологи. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году. Кстати, голос человека абсолютно уникален, как отпечатки пальцев.Еще 16 апреля – День мира в Чеченской республике и День науки в Таджикистане. Во всем мире – День добрых дел и День точки с запятой.Знаменательные событияВ 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германской империи. До этого момента Германия не была единым национальным государством и не имела столицы.В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.Кто родилсяВ 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемых кинообразов и ставший символом юмора в кино. А еще Чаплин – первый в мире актер, чье фото опубликовали на обложке журнала.В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.Также в этот день родились советский и российский актер Николай Мерзликин, Народный артист России и кинорежиссер Александр Семчев, американский актер Марин Лоуренс и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

