Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260416/16-aprelya-sobytiya-i-prazdniki---1118176451.html
Какой сегодня праздник: 16 апреля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1118176451.jpg?1776286803
https://crimea.ria.ru/20260408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Какой сегодня праздник: 16 апреля

Что празднуют в России и мире 16 апреля

00:00 16.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 408 лет назад наконец-то стало понятно, как движется кровь в теле человека. 82 года назад Красная армия, освобождая Крым от немецко-фашистских захватчиков, подошла к Севастополю. Еще в этот день родился всемирно известный комик Чарли Чаплин.

Что празднуют в мире

Во всем мире 16 апреля отмечают День голоса. Инициатором учреждения международного праздника еще в 1990-х годах выступили зарубежные специалисты-отоларингологи. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году. Кстати, голос человека абсолютно уникален, как отпечатки пальцев.
Еще 16 апреля – День мира в Чеченской республике и День науки в Таджикистане. Во всем мире – День добрых дел и День точки с запятой.

Знаменательные события

В 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.
В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.
В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германской империи. До этого момента Германия не была единым национальным государством и не имела столицы.
В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.
16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
Кто родился

В 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.
В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемых кинообразов и ставший символом юмора в кино. А еще Чаплин – первый в мире актер, чье фото опубликовали на обложке журнала.
В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.
Также в этот день родились советский и российский актер Николай Мерзликин, Народный артист России и кинорежиссер Александр Семчев, американский актер Марин Лоуренс и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Перепад в 20 градусов: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
23:50В Севастополе ПВО и Черноморский флот отражают удар ВСУ
22:47В Севастополе второй раз за день объявлена тревога
22:42Адреса производств БПЛА в Европе и санкции против российской нефти: главное
22:30ФСБ: основной виновник геноцида народа СССР – идеология нацизма
22:08"Маяки Русского мира" приедут в Новый Херсонес
21:50Крымский мост: после перекрытия движения проезда ждут более 300 машин
21:31В Крыму снижается количество ДТП
21:08В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году
20:59Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
20:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
20:50Крымский мост открыт
20:48Кошачье кафе и площадка для игр: в Ялте строят приют для 100 кошек
20:31В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома
20:22Медведев: производства БПЛА для Киева в Европе - возможные законные цели РФ
20:19Рейд в Севастополе снова открыт
20:08В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами
20:00Крымский мост закрыли для движения транспорта
19:54Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
Лента новостейМолния