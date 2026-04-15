Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь США с разблокировкой Ормузского пролива. Об этом пишет Die Welt.
2026-04-15T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь США с разблокировкой Ормузского пролива. Об этом пишет Die Welt.Однако глава киевского режима отметил, что сами Соединенные Штаты Америки пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти сутки. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.Также президент США Дональд Трамп заявил, что штаты немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнениеВойна - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде ИранаЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
