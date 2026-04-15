Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь США с разблокировкой Ормузского пролива. Об этом пишет Die Welt. РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T16:54
2026-04-15T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь США с разблокировкой Ормузского пролива. Об этом пишет Die Welt.Однако глава киевского режима отметил, что сами Соединенные Штаты Америки пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти сутки. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.Также президент США Дональд Трамп заявил, что штаты немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнениеВойна - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде ИранаЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
новости, владимир зеленский, дональд трамп, ормузский пролив, ближний восток
Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив

Зеленский предложил Трампу помощь в открытии Ормузского пролива

16:54 15.04.2026
 
© REUTERS StringerСудно в Ормузском проливе у побережья провинции Мусандам в Омане, 12 апреля 2026 года. Фото: REUTERS/File Photo
Судно в Ормузском проливе у побережья провинции Мусандам в Омане, 12 апреля 2026 года. Фото: REUTERS/File Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет помочь США с разблокировкой Ормузского пролива. Об этом пишет Die Welt.
"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", — цитирует заявление Зеленского РИА Новости.
Однако глава киевского режима отметил, что сами Соединенные Штаты Америки пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти сутки. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что штаты немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана
Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
 
17:44Когда в городах Крыма отключат отопление
17:31У берегов Крыма отработала ПВО
17:20Крымский мост: очередь на въезд растет
17:08Более 100 крымских преподавателей прошли обучающий интенсив Сбера
16:54Зеленский хочет помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив
16:43Единая школьная форма в России: что ответили в Минпросвещения
16:30В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир
16:09В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
15:55В Алушта и 19 пригородных селах ограничат подачу воды из-за дезинфекции
15:37Белгородская область под ударом ВСУ – ранены мирные
15:25Москва и Баку пришли к соглашению по вопросу крушения самолета компании AZAL
15:18В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
15:13Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
15:07Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
14:58В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:42Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
14:19В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
13:59Морской транспорт в Севастополе остановили
13:47Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
13:36Молдавия выходит из СНГ
