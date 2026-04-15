Защищают Крым от вражеских атак: Аксенов поздравил бойцов войск РЭБ

Защищают Крым от вражеских атак: Аксенов поздравил бойцов войск РЭБ - РИА Новости Крым, 15.04.2026

Защищают Крым от вражеских атак: Аксенов поздравил бойцов войск РЭБ

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником, поблагодарив за надежную защиту... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T08:46

2026-04-15T08:46

2026-04-15T08:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил личный состав и ветеранов войск радиоэлектронной борьбы с профессиональным праздником, поблагодарив за надежную защиту полуострова от вражеских атак."Средства РЭБ являются одной из ключевых основ обеспечения обороны и безопасности нашего государства. И в зоне специальной военной операции, и в тылу бойцы радиоэлектронного фронта решают задачи особой важности: осуществляют радиоэлектронное подавление вражеской техники, ведут разведку, отражают удары противника, прикрывают войсковые соединения и стратегические объекты", - написал он в своих соцсетях.Работа специалистов РЭБ, внешне незаметная, требует высокого профессионализма, постоянного совершенствования навыков и предельной концентрации, напомнил Аксенов.15 апреля в России с профессиональным праздником поздравляют специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил. Дата установлена указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ".На вооружении российской армии стоят современные комплексы РЭБ: станция "Ртуть-БМ", система радиоэлектронной разведки и постановки активных помех вертолетного базирования "Рычаг-АВ", комплексы РЭБ семейства "Витебск" для военно-транспортной авиации, станции радиоэлектронной разведки и подавления "Красуха", комплекс разведки и управления "Москва-1", наземный комплекс РЭБ "Инфауна".С 2014 года на вооружении российской армии находится береговой комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Мурманск-БН", который работает по КВ-диапазону (от 3 МГц до 30 МГц). Он создает в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Боевую работу выполняет на дальности до пяти тысяч километров. Для сравнения – большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.На тактическом уровне хорошо зарекомендовали системы РЭБ "Леер-3", "Свет-КУ", "Борисоглебск-2", "Былина", "Тирада-2" и "Синица".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВОКак бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность регионаБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, система радиоэлектронной борьбы (рэб), праздники и памятные даты, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность