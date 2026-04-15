Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
В результате ударов ВСУ по энергообъектам Запорожской области большая часть региона осталась без света, также полностью обесточены 14 муниципальных округов... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T10:00
2026-04-15T10:00
2026-04-15T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по энергообъектам Запорожской области большая часть региона осталась без света, также полностью обесточены 14 муниципальных округов Херсонской области. Об этом сообщили в профильных министерствах обоих областей.В минэнерго Запорожской области проинформировали, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в области."Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – рассказали энергетики.В "Херсонэнерго", в свою очередь, сообщили, что в связи с нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло массовое отключение света в 14 округах."15 апреля в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, остается аварийно обесточенной большая часть Херсонской области", – сказано в сообщении.Накануне сообщалось, что часть Мелитополя осталась обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики.Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиВ Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаутаВ Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
запорожская область
херсонская область
отключение электроэнергии, запорожская область, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, энергетика
Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
Большая часть Запорожской и Херсонской областей остались без света после ударов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по энергообъектам Запорожской области большая часть региона осталась без света, также полностью обесточены 14 муниципальных округов Херсонской области. Об этом сообщили в профильных министерствах обоих областей.
В минэнерго Запорожской области проинформировали, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в области.
"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – рассказали энергетики.
В "Херсонэнерго", в свою очередь, сообщили, что в связи с нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло массовое отключение света в 14 округах.
"15 апреля в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, остается аварийно обесточенной большая часть Херсонской области", – сказано в сообщении.
Полностью без света Скадовский муниципальный округ, а также Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский округа.
Накануне сообщалось, что часть Мелитополя
осталась обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики.
Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения
в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.
