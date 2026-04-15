Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
2026-04-15T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по энергообъектам Запорожской области большая часть региона осталась без света, также полностью обесточены 14 муниципальных округов Херсонской области. Об этом сообщили в профильных министерствах обоих областей.
В минэнерго Запорожской области проинформировали, что противник совершил очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к новым отключениям электроснабжения в области.
"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – рассказали энергетики.
В "Херсонэнерго", в свою очередь, сообщили, что в связи с нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло массовое отключение света в 14 округах.
"15 апреля в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, остается аварийно обесточенной большая часть Херсонской области", – сказано в сообщении.
Полностью без света Скадовский муниципальный округ, а также Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский округа.
Накануне сообщалось, что часть Мелитополя осталась обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики.
Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.
