ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей
Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T13:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 триллиона рублей. Отмечается, что на рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 миллиард.Также, по оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 миллиарда рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 миллиардов."В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь "тихой гаванью" накоплений", - заключил он.
