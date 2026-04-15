Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/vtb-rynok-sberezheniy-v-rossii-v-i-kvartale-vyros-do-663-trln-rubley-1155223986.html
ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей
ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей
Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T13:19
2026-04-15T13:22
втб
деньги
финансы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/13/1116381308_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24b26c15dacbf5a9192eb479f8c4e3b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 триллиона рублей. Отмечается, что на рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 миллиард.Также, по оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 миллиарда рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 миллиардов."В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь "тихой гаванью" накоплений", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/13/1116381308_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_eead1f27805360a01a81c55d4bd3652e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, деньги, финансы

ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей

13:19 15.04.2026 (обновлено: 13:22 15.04.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценке ВТБ, общерыночный объем привлеченных средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей. Основным драйвером роста по-прежнему остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте", - говорится в сообщении.
Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 триллиона рублей. Отмечается, что на рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 миллиард.
Также, по оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 миллиарда рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 миллиардов.
"В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
"Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь "тихой гаванью" накоплений", - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
