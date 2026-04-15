https://crimea.ria.ru/20260415/vtb-rynok-sberezheniy-v-rossii-v-i-kvartale-vyros-do-663-trln-rubley-1155223986.html

ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей

2026-04-15T13:19

втб

деньги

финансы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/13/1116381308_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24b26c15dacbf5a9192eb479f8c4e3b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общерыночный объем привлеченных банками средств в первом квартале увеличился более чем на 489 миллиардов и достиг 66,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Общий объем рублевых пассивов превысил 62,9 триллиона рублей. Отмечается, что на рынке продолжается процесс дедолларизации: валютные сбережения с начала года сократились еще на 31 миллиард.Также, по оценке ВТБ, в марте рынок сбережений увеличился на 283 миллиарда рублей, из них портфель рублевых средств - на 199 миллиардов."В текущей фазе процентного цикла вклады можно рассматривать как консервативную стратегию для накопления. В условиях сохранения макроэкономической неопределенности именно предсказуемость выгоды по ним становится главным критерием, смещая фокус с максимизации доходности на минимизацию рисков", – прокомментировал ситуацию руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."Рынок сбережений продолжит расти, оставаясь "тихой гаванью" накоплений", - заключил он.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

