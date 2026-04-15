ВСУ атаковали Башкортостан – что известно
ВСУ атаковали беспилотниками Башкортостан, обломки упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали пожар. Об этом в MAX сообщил глава Республики... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Башкортостан, обломки упали на территорию одного из предприятий и спровоцировали пожар. Об этом в MAX сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.По информации главы республики, обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание.В среду стало известно, что в результате ударов ВСУ по энергообъектам Запорожской области большая часть региона осталась без света. Также полностью обесточены 14 муниципальных округов Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - ГуцанРоссийские разведчики провели операцию в тылу ВСУ - захвачены важные документыБолее 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
11:22 15.04.2026 (обновлено: 11:24 15.04.2026)