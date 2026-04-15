В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы

В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы - РИА Новости Крым, 15.04.2026

В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы

В среду в турецком городе Кахраманмараше ученик устроил стрельбу в средней школе. Жертвами стрельбы стали четыре человека, пострадали 20. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T15:18

2026-04-15T15:18

2026-04-15T15:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В среду в турецком городе Кахраманмараше ученик устроил стрельбу в средней школе. Жертвами стрельбы стали четыре человека, пострадали 20. Об этом сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.По его словам, напавший на школу подросток покончил с собой."Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.Накануне, 14 апреля вооруженный помповым ружьем студент устроил стрельбу в лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурф на юго-востоке Турции. Как сообщил губернатор провинции Шанлыурф Хасан Шилдак, нападавший – 19-летний студент лицея. Он покончил с собой при попытке силовиков его обезвредить.

турция

стрельба, происшествия, в мире, турция, новости, школа