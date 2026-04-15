В Судаке спасатели эвакуировали мужчину с пляжа
В Веселовской бухте под Судаком эвакуировали пострадавшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Веселовской бухте под Судаком эвакуировали пострадавшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.Спасли мужчину сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и республиканского МЧС.Спасатели наложили мужчине холодный компресс, после чего на носилках транспортировали его в машину скорой медицинской помощи.Ранее в Севастополе на мысе Фиолент спасатели провели эвакуацию девушки, которая сорвалась с 15-метровой высоты. Прибывшие на место спасатели организовали страховку и спустились к пострадавшей. На девушку надели каску, альпинистское снаряжение и страховку, после чего в сопровождении спасателя подняли по склону и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей не потребовалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагВ Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослыхВ горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу
18:05 15.04.2026 (обновлено: 18:12 15.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Веселовской бухте под Судаком эвакуировали пострадавшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Поступило сообщение о том, что в Веселовской бухте мужчине стало плохо. Требуется помощь спасателей в его эвакуации в карету скорой медицинской помощи, поскольку ближайший подъезд автомобиля возможен только в 1 км от того места, где находится пострадавший", - рассказали в МЧС.

Спасли мужчину сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и республиканского МЧС.
Спасатели наложили мужчине холодный компресс, после чего на носилках транспортировали его в машину скорой медицинской помощи.
Ранее в Севастополе на мысе Фиолент спасатели провели эвакуацию девушки, которая сорвалась с 15-метровой высоты. Прибывшие на место спасатели организовали страховку и спустились к пострадавшей. На девушку надели каску, альпинистское снаряжение и страховку, после чего в сопровождении спасателя подняли по склону и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей не потребовалась.
