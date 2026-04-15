В Севастополе таксист снес питбайк - двое подростков в больнице
В Севастополе водитель такси сбил питбайк - двое подростков в больнице

11:52 15.04.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП на улице Пожарова с несовершеннолетними водителем и пассажиром питбайка
ДТП на улице Пожарова с несовершеннолетними водителем и пассажиром питбайка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Двое подростков пострадали в ДТП с автомобилем такси в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Авария произошла накануне поздно вечером на улице Пожарова.
"34-летний водитель такси при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка, который двигался во встречном направлении прямо. В результате аварии водитель питбайка и его 16-летний пассажир получили травмы и госпитализированы", - говорится в сообщении.
Водитель двухколесного транспортного средства находился в мотошлеме, а вот его пассажир - нет. Состояние опьянения у водителей не установлено.
В отношении законных представителей водителя питбайка будет составлен админпротокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, ход проверки контролирует прокуратура Севастополя.
