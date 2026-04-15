https://crimea.ria.ru/20260415/v-sevastopole-remontiruyut-dorogi-pered-khramami-1155226206.html
В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами
В Севастополе к концу года отремонтируют дороги, которые ведут к храмам. Кроме того, запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ.
2026-04-15T20:08
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
инфраструктура
нацпроекты в россии
нацпроекты в севастополе
реализация нацпроектов в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155224477_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_ed014dffb1bc1497c7b141eec8ad0c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе к концу года отремонтируют дороги, которые ведут к храмам. Кроме того, запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ. Об этом в своем канале в Mах сообщил губернатор Михаил Развожаев."По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году отремонтируем дороги, которые ведут к храмам", – сказано в сообщении.В ходе ремонта специалисты положат основание и щебеночно-песчаную смесь, положат два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепят обочины. Дороги станут удобными и безопасными для автомобилистов и пешеходов, уточнил губернатор."Также на этот год запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ, и 16 пешеходных сетей", – добавил Развожаев.С 2014 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог было направлено 49,6 млрд рублей. За это время более 1000 дорог приведены в нормативное состояние, напомнил губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что до конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог, в том числе ведущих в Крым. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срокаВ Крыму уволили двух начальников дорожных службОбъездную Алушты в Крыму строят с опережением графика
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155224477_104:0:1816:1284_1920x0_80_0_0_dd9770854af235b0b6b452c02cc254cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
До конца года в Севастополе отремонтируют 50 дорог к храмам города – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе к концу года отремонтируют дороги, которые ведут к храмам. Кроме того, запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ. Об этом в своем канале в Mах сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году отремонтируем дороги, которые ведут к храмам", – сказано в сообщении.
Развожаев отметил, что в их числе – улица Нестерова в Каче. Это дорога, по которой прихожане добираются к храму во имя святого Апостола Андрея Первозванного. Активные дорожные работы сейчас идут в Солнечном: обновляют проезд, по которому можно добраться к храму иконы "Божией Матери Знамение".
В ходе ремонта специалисты положат основание и щебеночно-песчаную смесь, положат два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепят обочины. Дороги станут удобными и безопасными для автомобилистов и пешеходов, уточнил губернатор.
"Также на этот год запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ, и 16 пешеходных сетей", – добавил Развожаев.
С 2014 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог было направлено 49,6 млрд рублей. За это время более 1000 дорог приведены в нормативное состояние, напомнил губернатор Севастополя.
Ранее сообщалось, что до конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать
более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог, в том числе ведущих в Крым. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: