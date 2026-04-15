https://crimea.ria.ru/20260415/v-sevastopole-remontiruyut-dorogi-pered-khramami-1155226206.html

В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами

В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами - РИА Новости Крым, 15.04.2026

В Севастополе ремонтируют дороги перед храмами

В Севастополе к концу года отремонтируют дороги, которые ведут к храмам. Кроме того, запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ. Об... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T20:08

2026-04-15T20:08

2026-04-15T20:08

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

инфраструктура

нацпроекты в россии

нацпроекты в севастополе

реализация нацпроектов в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155224477_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_ed014dffb1bc1497c7b141eec8ad0c21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе к концу года отремонтируют дороги, которые ведут к храмам. Кроме того, запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ. Об этом в своем канале в Mах сообщил губернатор Михаил Развожаев."По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в этом году отремонтируем дороги, которые ведут к храмам", – сказано в сообщении.В ходе ремонта специалисты положат основание и щебеночно-песчаную смесь, положат два слоя асфальтобетонного покрытия и укрепят обочины. Дороги станут удобными и безопасными для автомобилистов и пешеходов, уточнил губернатор."Также на этот год запланирован ремонт 48 внутриквартальных дорог, включая дороги к СНТ, и 16 пешеходных сетей", – добавил Развожаев.С 2014 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог было направлено 49,6 млрд рублей. За это время более 1000 дорог приведены в нормативное состояние, напомнил губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что до конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог, в том числе ведущих в Крым. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог, инфраструктура, нацпроекты в россии, нацпроекты в севастополе, реализация нацпроектов в крыму