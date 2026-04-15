В Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартир

2026-04-15T16:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала весны растет спрос на долгосрочную аренде квартир – в марте этот показатель увеличился на 6% по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Недвижимость", которые появились в распоряжении РИА Новости Крым.По данным экспертов, в марте текущего года россияне чаще всего интересовались однокомнатными квартирами: доля спроса на площадке по этому формату составила 46%. Следующими по популярности стали двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%), трехкомнатные квартиры (7%). Объектами с четырьмя комнатами и больше интересовался лишь один процент сограждан.При этом за год выбор квартир для долгосрочной аренды в городе-герое вырос на 24%. Тогда как в среднем по стране объем предложения за этот период увеличился на 22%, а месяц к месяцу — на 3%. Выбор "однушек" по сравнению с февралем 2026 года стал больше на 6%, "двушек" — на 2%, студий — на 4%, указано в документе.Самые высокие средние цены отмечались в Москве (72 тысячи рублей), Хабаровске (44,9 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (40,1 тысячи рублей). Ранее сообщалось, что спрос на посуточную аренду квартир в Крыму вырос в полтора раза, а загородных домов – более чем вдвое.

