В Севастополе ПВО и Черноморский флот отражают удар ВСУ
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
23:50 15.04.2026 (обновлено: 23:59 15.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уничтожены четыре воздушные цели.
"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 4 воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе", – проинформировал губернатор в своем канале в МАХ.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул глава региона. И призвал не пренебрегать мерами безопасности
Губернатор напомнил, что необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Развожаев подчеркнул, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. А при сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.
