В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы" - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы" - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
Банк России 16 апреля выпускает в оборот памятную серебряную монету "Орден Славы" серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:58
2026-04-15T11:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Банк России 16 апреля выпускает в оборот памятную серебряную монету "Орден Славы" серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.На оборотной стороне монеты в цвете изображены ордена Славы I, II и III степени, под ними – Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата и лавровые ветви, а вверху надпись "Орден Славы".На лицевой стороне размещен герб России, номинал монеты и год выпуска, проба и масса драгоценного металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора."Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - отметили в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
банк, банк россии, деньги, новости, общество, россия, памятные монеты
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"

Банк России 16 апреля выпускает трехрублевую серебряную монету "Орден Славы"

11:58 15.04.2026
 
В России выпускают памятную серебряную монету Орден Славы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Банк России 16 апреля выпускает в оборот памятную серебряную монету "Орден Славы" серии "Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты – 3 тысячи штук", - говорится в сообщении.
В России выпускают памятную серебряную монету Орден Славы
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
На оборотной стороне монеты в цвете изображены ордена Славы I, II и III степени, под ними – Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата и лавровые ветви, а вверху надпись "Орден Славы".
На лицевой стороне размещен герб России, номинал монеты и год выпуска, проба и масса драгоценного металла и товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - отметили в банке.
В России выпускают памятную серебряную монету Орден Славы
В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
