В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей
В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей
Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет,... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:38
2026-04-15T11:38
генпрокуратура россии
александр гуцан
дети
терроризм
экстремизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.По словам генпрокурора, развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента, имеет основания. На различных площадках звучит много инициатив, однако строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Детская преступность в России растет – данные ГенпрокуратурыПринятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - ГуцанПутин собрал Совбез по борьбе с финансированием терроризма
генпрокуратура россии, александр гуцан, новости, дети, терроризм, экстремизм
В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей

Число причастных к терроризму и экстремизму детей возросло вдвое - генпрокурор Гуцан

11:38 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Общее число детей, причастных к терроризму и экстремизму, за прошлый год возросло вдвое. Как правило, их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

"За 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое. Соответственно, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно с использованием сети "интернет", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

По словам генпрокурора, развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента, имеет основания. На различных площадках звучит много инициатив, однако строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно.
"Соответствующие поручения прокурорам мною даны. Готовы подключиться в работу и на законодательном уровне", - добавил генпрокурор.
