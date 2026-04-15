В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%

Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.04.2026

2026-04-15T16:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Как рассказал на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии "Крымэнерго" Валерий Сергеев, в республике в отношении злостных неплательщиков применяется такая мера как отключение электроэнергии, но таких случаев очень мало."Как правило, люди получают предупреждение по СМС или электронной почте и стараются оплачивать", - отметил он.С 1 марта 2026 года в России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение ввели для удобства потребителей по оплате услуг, так как большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. При действующем сроке оплаты ЖКУ у многих копится пеня за просрочку.

