В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40% - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40% - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T16:09
2026-04-15T16:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Как рассказал на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии "Крымэнерго" Валерий Сергеев, в республике в отношении злостных неплательщиков применяется такая мера как отключение электроэнергии, но таких случаев очень мало."Как правило, люди получают предупреждение по СМС или электронной почте и стараются оплачивать", - отметил он.С 1 марта 2026 года в России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение ввели для удобства потребителей по оплате услуг, так как большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. При действующем сроке оплаты ЖКУ у многих копится пеня за просрочку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном виде Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
цены и тарифы, гуп рк "крымэнерго", долги, электроэнергия, электричество, крым, новости крыма
В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%

Долги за электроэнергию в Крыму уменьшились почти на 1 млрд рублей за год – "Крымэнерго"

16:09 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"На 1 мая 2025 года просроченная задолженность за потребленную электроэнергию составляла 1 млрд 428,1 млн рублей. По состоянию на 14 апреля 2026 года просроченная дебиторская задолженность за поставленную электрическую энергию составляет 529,4 млн рублей", – говорится в сообщении.
Как рассказал на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии "Крымэнерго" Валерий Сергеев, в республике в отношении злостных неплательщиков применяется такая мера как отключение электроэнергии, но таких случаев очень мало.
"Как правило, люди получают предупреждение по СМС или электронной почте и стараются оплачивать", - отметил он.
С 1 марта 2026 года в России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение ввели для удобства потребителей по оплате услуг, так как большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. При действующем сроке оплаты ЖКУ у многих копится пеня за просрочку.
