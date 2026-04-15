https://crimea.ria.ru/20260415/v-krymu-zadolzhennost-za-elektroenergiyu-sokratilas-pochti-na-40-1155230270.html
В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
2026-04-15T16:09
эксклюзивы риа новости крым
цены и тарифы
гуп рк "крымэнерго"
долги
электроэнергия
электричество
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111251/11/1112511119_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_0f6e9a5b1bf593dd07894c16aa711277.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111251/11/1112511119_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_990b7c53cf3a1bd20aa072265d48dca4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Долги за электроэнергию в Крыму уменьшились почти на 1 млрд рублей за год – "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Суммарная просроченная задолженность потребителей в Крыму за электроэнергию за год снизилась почти на миллиард рублей, или на 37%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"На 1 мая 2025 года просроченная задолженность за потребленную электроэнергию составляла 1 млрд 428,1 млн рублей. По состоянию на 14 апреля 2026 года просроченная дебиторская задолженность за поставленную электрическую энергию составляет 529,4 млн рублей", – говорится в сообщении.
Как рассказал на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии "Крымэнерго" Валерий Сергеев, в республике в отношении злостных неплательщиков применяется такая мера как отключение электроэнергии, но таких случаев очень мало.
"Как правило, люди получают предупреждение по СМС или электронной почте и стараются оплачивать", - отметил он.
С 1 марта 2026 года в России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение ввели для удобства потребителей по оплате услуг, так как большинство россиян получают зарплату с 10-го по 15-е число. При действующем сроке оплаты ЖКУ у многих копится пеня за просрочку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
