В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году

В Крыму в текущем году в 620 многоэтажках установят общедомовые "умные" приборы учета электроэнергии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году в 620 многоэтажках установят общедомовые "умные" приборы учета электроэнергии. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электроэнергии предприятия "Крымэнерго" Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым."Мы планируем в этом году оснастить 620 домов общедомовыми "умными" приборами учета электроэнергии", – сказал Сергеев.По его словам, на сегодняшний день из 6517 домов в Крыму "умные" счетчики установлены в 2807 МКД.В минувшем году приобретено и установлено в общей сложности более 44 тысяч приборов учета, из них общедомовых – 343, почти 35 тысяч абонентских и около 10 тысяч приборов учета в частном секторе.Как отметил Сергеев, в этом году в регионе планируется установить более 30 тысяч приборов учета всех видов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость холодной воды для квартир без счетчиков увеличилась в Крыму В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нуждыХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление

