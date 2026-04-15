Рейтинг@Mail.ru
В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/v-krymu-umnye-schetchiki-ustanovyat-v-620-mnogoetazhkakh-v-etom-godu-1155225861.html
В Крыму "умные" счетчики установят в 620 многоэтажках в этом году
гуп рк "крымэнерго"
электричество
электроэнергия
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155225723_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_01e558f2105fed54b6701784c1944ce0.jpg
https://crimea.ria.ru/20260415/kak-obnovyat-energeticheskuyu-infrastrukturu-kryma-do-2030-goda-1155223581.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0f/1155225723_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_22e3921b8d4090bdf416c30d544dcb6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:08 15.04.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году в 620 многоэтажках установят общедомовые "умные" приборы учета электроэнергии. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электроэнергии предприятия "Крымэнерго" Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы планируем в этом году оснастить 620 домов общедомовыми "умными" приборами учета электроэнергии", – сказал Сергеев.
По его словам, на сегодняшний день из 6517 домов в Крыму "умные" счетчики установлены в 2807 МКД.
В минувшем году приобретено и установлено в общей сложности более 44 тысяч приборов учета, из них общедомовых – 343, почти 35 тысяч абонентских и около 10 тысяч приборов учета в частном секторе.
Как отметил Сергеев, в этом году в регионе планируется установить более 30 тысяч приборов учета всех видов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектроэнергияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
