Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снижается количество ДТП - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/v-krymu-snizhaetsya-kolichestvo-dtp-1155230432.html
В Крыму снижается количество ДТП
В Крыму снижается количество ДТП - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму снижается количество ДТП
В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T21:31
2026-04-15T21:31
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
дорожное движение
транспорт
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Также за отчетный период число наездов на пешеходов снизилось на 15,3%, а количество погибших в результате данных инцидентов сократилось на 25,4%, проинформировал Юрий Гоцанюк.В целом по итогам года в Крыму не превышен прогнозный целевой показатель, определенный рамками федерального проекта "Безопасность дорожного движения", добавил председатель правительства Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на КубаниГрузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшиеДевятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, крым, новости крыма, дорожное движение, транспорт, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Крыму снижается количество ДТП

Общее количество ДТП в Крыму сократилось на 8,2% по итогам 2025 года – Гоцанюк

21:31 15.04.2026
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"По итогам 2025 года в Крыму зафиксирована положительная динамика в сфере дорожной безопасности. Общее количество ДТП сократилось на 8,2%. Более чем на 10% снизилось число погибших, на 5,3% уменьшилось количество получивших ранения", – сказано в сообщении.
Также за отчетный период число наездов на пешеходов снизилось на 15,3%, а количество погибших в результате данных инцидентов сократилось на 25,4%, проинформировал Юрий Гоцанюк.
В целом по итогам года в Крыму не превышен прогнозный целевой показатель, определенный рамками федерального проекта "Безопасность дорожного движения", добавил председатель правительства Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Юрий ГоцанюкКрымНовости КрымаДорожное движениеТранспортДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
