В Крыму снижается количество ДТП
В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Также за отчетный период число наездов на пешеходов снизилось на 15,3%, а количество погибших в результате данных инцидентов сократилось на 25,4%, проинформировал Юрий Гоцанюк.В целом по итогам года в Крыму не превышен прогнозный целевой показатель, определенный рамками федерального проекта "Безопасность дорожного движения", добавил председатель правительства Крыма.
Общее количество ДТП в Крыму сократилось на 8,2% по итогам 2025 года – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируют снижение количества дорожно-транспортных происшествий более чем на 8 процентов по итогам предыдущего года. Об этом в своем канале в Mах сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"По итогам 2025 года в Крыму зафиксирована положительная динамика в сфере дорожной безопасности. Общее количество ДТП сократилось на 8,2%. Более чем на 10% снизилось число погибших, на 5,3% уменьшилось количество получивших ранения", – сказано в сообщении.
Также за отчетный период число наездов на пешеходов снизилось на 15,3%, а количество погибших в результате данных инцидентов сократилось на 25,4%, проинформировал Юрий Гоцанюк.
В целом по итогам года в Крыму не превышен прогнозный целевой показатель, определенный рамками федерального проекта "Безопасность дорожного движения", добавил председатель правительства Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: