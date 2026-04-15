В Крыму подключили к газу еще три села - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму подключили к газу еще три села
В Крыму подключили к газу еще три села - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму подключили к газу еще три села
В Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в среду произведут в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T10:14
2026-04-15T10:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в среду произведут в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Строительство объектов в Заречье и Тамбовке началось в октябре и ноябре 2025-го соответственно, в Ивановке – в январе текущего года. Стоимость строительно-монтажных работ составила около 330 миллионов рублей.Как сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма, на данный момент специалисты уже проложили в селах уличные сети газораспределения, а также смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения.В настоящее время заключаются договоры на технологическое присоединение и выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На технологическое присоединение в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье подано 160 заявок, из них заключен 71 договор.Ранее к газу подключили село Дачное муниципального округа Судак. Для этого были построены газопроводы низкого и высокого давления общей протяженностью более 22 километров.
крым, новости крыма, газификация крыма, газоснабжение, сергей аксенов, минтопэнерго крыма
В Крыму подключили к газу еще три села

В Нижнегорском районе Крыма газифицировали еще три населенных пункта

10:14 15.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму газифицированы еще три населенных пункта. Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в среду произведут в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье Нижнегорского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Общая протяженность газопровода превышает 40 км, создана возможность для подключения в общей сложности 732 потребителей", - написал он в своем канале в Мах.
Строительство объектов в Заречье и Тамбовке началось в октябре и ноябре 2025-го соответственно, в Ивановке – в январе текущего года. Стоимость строительно-монтажных работ составила около 330 миллионов рублей.
Как сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма, на данный момент специалисты уже проложили в селах уличные сети газораспределения, а также смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков для газификации домов без привлечения средств населения.
В настоящее время заключаются договоры на технологическое присоединение и выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей. На технологическое присоединение в селах Ивановка, Тамбовка и Заречье подано 160 заявок, из них заключен 71 договор.
Ранее к газу подключили село Дачное муниципального округа Судак. Для этого были построены газопроводы низкого и высокого давления общей протяженностью более 22 километров.
КрымНовости КрымаГазификация КрымаГазоснабжениеСергей АксеновМинтопэнерго Крыма
 
