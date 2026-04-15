В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
Экстренное предупреждение объявлено по Крыму на 16 и 17 апреля из-за заморозков. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено по Крыму на 16 и 17 апреля из-за заморозков. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.В ведомстве рекомендует принять меры по защите насаждений - обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.Кроме того, спасатели напоминают, что в условиях понижения температуры следует воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОСКогда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии КрымаЗима вернулась – плато Ай-Петри в Крыму укутал снег
