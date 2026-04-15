Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков - РИА Новости Крым, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260415/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-zamorozkov-1155219600.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
Экстренное предупреждение объявлено по Крыму на 16 и 17 апреля из-за заморозков. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T11:42
2026-04-15T11:40
заморозки
крым
новости крыма
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ca8d9e4cab702a080e8de04db9b84822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено по Крыму на 16 и 17 апреля из-за заморозков. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.В ведомстве рекомендует принять меры по защите насаждений - обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.Кроме того, спасатели напоминают, что в условиях понижения температуры следует воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1c/1118877010_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_6e02170f49b531513cc4fc86bcdc2b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму 16 и 17 апреля ожидаются заморозки

11:42 15.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено по Крыму на 16 и 17 апреля из-за заморозков. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

"Ночью и утром 16 и 17 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы сохранятся заморозки до - 2 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендует принять меры по защите насаждений - обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Кроме того, спасатели напоминают, что в условиях понижения температуры следует воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЗаморозкиКрымНовости КрымаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Россети восстанавливают электроснабжение в Крыму и новых регионах
12:18В Евпатории выявили опасный участок возле школы
12:05Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
11:58В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
11:52В Севастополе таксист снес питбайк - двое подростков в больнице
11:42В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:38В России вдвое выросло число причастных к терроризму детей
11:29В крымском городе Саки на этой неделе отключат отопление
11:22ВСУ атаковали Башкортостан – что известно
11:15Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млн
11:05Принятых мер для защиты от атак беспилотников ВСУ недостаточно - Гуцан
10:54Грузовой поезд смял ГАЗель на Кубани - есть пострадавшие
10:45Продолжит ли Венгрия покупать нефть у России – заявление будущего премьера
10:28Космос, Крым и кукуруза – инфографика к 132-летию со дня рождения Хрущева
10:14В Крыму подключили к газу еще три села
10:06Крымский мост сейчас - что с очередями и сколько ждать проезда
10:00Запорожская и Херсонская области без света после ударов ВСУ
09:48Москвич не угадал ни одного числа в лотерее и выиграл 33 млн рублей
09:35Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землей
09:21Подросток за рулем Daewoo устроил ДТП с 4 погибшими
Лента новостейМолния