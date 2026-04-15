В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома
2026-04-15T20:31
2026-04-15T20:40
В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома

В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома и остался жив

20:31 15.04.2026 (обновлено: 20:40 15.04.2026)
 
В Крыму мотоциклист слетел в карьер
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина на мотоцикле не справился с управлением и слетел в карьер. На помощь ему пришли специалисты отряда "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.
"Сегодня поступила информация о том, что в районе с. Каменоломня Сакского района мужчина, катаясь на кроссовом мотоцикле, не справился с управлением, слетел в карьер с высоты около 30 метров, травмировал руку и ногу", - рассказали в МЧС.
На помощь прибыли сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и скорой медицинской помощи. Спасатели спустились к пострадавшему и оказали первую помощь. После этого на спецносилках мужчину доставили в скорую.
В среду в Веселовской бухте под Судаком МЧС эвакуировали пострадавшего мужчину – туристу стало плохо, а скорая не могла к нему проехать. Спасатели наложили мужчине холодный компресс, после чего на носилках транспортировали его в машину скорой медицинской помощи.
