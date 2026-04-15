В Крыму мотоциклист сорвался в карьер с высоты 9-этажного дома

2026-04-15T20:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма мужчина на мотоцикле не справился с управлением и слетел в карьер. На помощь ему пришли специалисты отряда "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.На помощь прибыли сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и скорой медицинской помощи. Спасатели спустились к пострадавшему и оказали первую помощь. После этого на спецносилках мужчину доставили в скорую.В среду в Веселовской бухте под Судаком МЧС эвакуировали пострадавшего мужчину – туристу стало плохо, а скорая не могла к нему проехать. Спасатели наложили мужчине холодный компресс, после чего на носилках транспортировали его в машину скорой медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагПятерых детей спасли на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе

