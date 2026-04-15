В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщают Управление ФСБ России по РК и... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщают Управление ФСБ России по РК и Севастополю и главное следственное управление СК РФ по региону.В задачи злоумышленников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.Как уточнили в СК, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий "колл-центр".На данный момент задокументированы факты мошенничества на сумму 3,8 миллиона рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников

В Крыму двое жителей Татарстана помогали украинским мошенникам обманывать граждан

14:19 15.04.2026 (обновлено: 14:39 15.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщают Управление ФСБ России по РК и Севастополю и главное следственное управление СК РФ по региону.
"Сотрудниками УФСБ задержаны двое 18-летних граждан, прибывших в Крым из Республики Татарстан. По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении УФСБ.
В задачи злоумышленников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.
У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.
Как уточнили в СК, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий "колл-центр".
На данный момент задокументированы факты мошенничества на сумму 3,8 миллиона рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана
Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан
 
15:18В Турции ученик устроил стрельбу в школе – есть жертвы
15:13Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
15:07Рейд в Севастополе открыли после часовой остановки
14:58В Феодосии громко - людей просят сохранять спокойствие
14:42Британия передаст Украине рекордные 120 тысяч БПЛА
14:19В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников
13:59Морской транспорт в Севастополе остановили
13:47Девятилетняя девочка пострадала при столкновении авто с поездом на Кубани
13:36Молдавия выходит из СНГ
13:23Армия России продвигается в Харьковской области
13:19ВТБ: рынок сбережений в России в I квартале вырос до 66,3 трлн рублей
13:15Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года
13:07В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
12:56Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Стерлитамак
12:46Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
12:42Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области
12:35Роковая поездка Гумилева в Крым: к юбилею поэта
12:24В Крыму и новых регионах восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ
12:18В Евпатории выявили опасный участок возле школы
12:05Крым с начала года посетили 564 тысяч туристов
Лента новостейМолния