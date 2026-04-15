В Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенников

2026-04-15T14:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ликвидировали сеть узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами для обмана россиян. Об этом сообщают Управление ФСБ России по РК и Севастополю и главное следственное управление СК РФ по региону.В задачи злоумышленников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления.У злоумышленников изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.Как уточнили в СК, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште, где разместили оборудование, создав таким образом распределяющий "колл-центр".На данный момент задокументированы факты мошенничества на сумму 3,8 миллиона рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до шести лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя Сообщения в поддержку СВО: аферисты придумали новую схему обмана Больше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчан

