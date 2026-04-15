В Евпатории выявили опасный участок возле школы - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Евпатории выявили опасный участок возле школы
В Евпатории после ремонта трубопровода рядом с одной из школ не зарыли траншею и не установили ограждение, что создает угрозу для несовершеннолетних... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T12:18
прокуратура республики крым
евпатория
безопасность
школа
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748260_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_f87e0fae68988a596e4c4cbee7e834b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории после ремонта трубопровода рядом с одной из школ не зарыли траншею и не установили ограждение, что создает угрозу для несовершеннолетних. Прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в ведомстве.
"Прокуратура Крыма организовала проверку информации о неустранении последствий ремонта трубопровода в Евпатории", – сказано в сообщении.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при организации работ после проведенного ремонта, уточнили в ведомстве.
"При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – добавили в республиканской прокуратуре.
На прошлой неделе сообщалось, что в Феодосии подтопило дорогу, которая ведет к детскому саду "Чайка". Прокуратура Крыма начала проверку по данному факту.
