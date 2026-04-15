В Евпатории выявили опасный участок возле школы
В Евпатории после ремонта трубопровода рядом с одной из школ не зарыли траншею и не установили ограждение, что создает угрозу для несовершеннолетних... РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Евпатории после ремонта трубопровода рядом с одной из школ не зарыли траншею и не установили ограждение, что создает угрозу для несовершеннолетних. Прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в ведомстве."Прокуратура Крыма организовала проверку информации о неустранении последствий ремонта трубопровода в Евпатории", – сказано в сообщении.В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе при организации работ после проведенного ремонта, уточнили в ведомстве."При наличии оснований будут приняты меры реагирования", – добавили в республиканской прокуратуре.На прошлой неделе сообщалось, что в Феодосии подтопило дорогу, которая ведет к детскому саду "Чайка". Прокуратура Крыма начала проверку по данному факту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги из Севастополя пытались провернуть аферу с городской землейВ Крыму подключили к газу еще три селаДорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
В Евпатории прокуратура проведет проверку из-за не зарытой траншеи возле школы
