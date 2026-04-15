В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды
В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды
В ряде районов Дагестана из-за непогоды дополнительно введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости Крым, 15.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ряде районов Дагестана из-за непогоды дополнительно введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня.Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.Все о ситуации читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов ДагестанаПутин поручил держать на контроле санитарную обстановку в ДагестанеНаводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
дагестан, новости, сергей меликов, погода, режим чс
В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды

В Дагестане из-за ухудшения погоды ввели режим ЧС регионального характера в девяти районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ряде районов Дагестана из-за непогоды дополнительно введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня.
"Указом главы Дагестана Сергея Меликова в связи с непогодой режим чрезвычайной ситуации введен в муниципальных образованиях: Агульский район, Акушинский район, Дахадаевский район, Кайтагский район, Кулинский район, Магарамкентский район, Бабаюртовский район, Кумторкалинский район, Новолакский район", – говорится в сообщении.
Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.
Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.
Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.
По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.
В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.
ДагестанНовостиСергей МеликовПогодаРежим ЧС
 
