В девяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за ухудшения погоды

В ряде районов Дагестана из-за непогоды дополнительно введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

2026-04-15T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ряде районов Дагестана из-за непогоды дополнительно введен режим ЧС регионального характера. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня.Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, а также в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4000 человек из четырех микрорайонов Дербентского района.Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.По последним данным, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.В настоящее время в Дагестане остаются подтопленными в восьми населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог.Все о ситуации читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" примет детей из пострадавших от паводков районов ДагестанаПутин поручил держать на контроле санитарную обстановку в ДагестанеНаводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек

