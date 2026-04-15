https://crimea.ria.ru/20260415/v-alushte-otmechayut-godovschinu-osvobozhdeniya-goroda-ot-fashistov-1155223340.html
В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов - РИА Новости Крым, 15.04.2026
В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
Алушта в среду отмечает 82-ю годовщину полного освобождения города от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Об этом в... РИА Новости Крым, 15.04.2026
2026-04-15T13:07
2026-04-15T13:07
2026-04-15T13:07
крым
алушта
галина огнева
новости крыма
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
память
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128618004_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_2cb12890834d0de32752cc9408eb1d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Алушта в среду отмечает 82-ю годовщину полного освобождения города от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Об этом в Telegram-канале написала глава администрации Галина Огнева.Огнева подчеркнула, что в этот день алуштинцы вспоминают тех, кто ценой своей жизни сумел отстоять родной город, защитить своих земляков, тех, кто пал смертью героев на крымской земле за мир и свободу будущих поколений.Ровно 82 года назад, 15 апреля 1944 года, советские войска освободили Алушту от оккупантов. Первым со стороны Ангарского перевала ворвался отряд 339-й стрелковой дивизии. На улицы освобождаемой Алушты одной из первых въехала САУ-76 командира взвода Георгия Логоша. Неподготовленный к отступлению немецкий гарнизон спешно грузил в порту технику и личный состав на баржи и катера. В ходе освобождения Алушты от фашистов погибли 86 бойцов Советской армии.Немецко-фашистская оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944 года, причинила городу серьезный урон. К весне 1944 года, когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранились лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Город был частично уничтожен и фактически опустел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуАпрель освобождения: Бахчисарай и Судак865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128618004_83:0:1199:837_1920x0_80_0_0_4dbe42650d3d4f47c11a9e8f0900d9e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, галина огнева, новости крыма, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, история
В Алуште отмечают годовщину освобождения города от фашистов
В Алуште отмечают 82-ю годовщину освобождения от фашистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Алушта в среду отмечает 82-ю годовщину полного освобождения города от немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Об этом в Telegram-канале написала глава администрации Галина Огнева.
"15 апреля мы выражаем благодарность тем, кто завоевал для нас мирное небо над головой", – написала мэр.
Огнева подчеркнула, что в этот день алуштинцы вспоминают тех, кто ценой своей жизни сумел отстоять родной город, защитить своих земляков, тех, кто пал смертью героев на крымской земле за мир и свободу будущих поколений.
"Мы рады проснуться под мирным небом! С праздником! С 82-й годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков!", – добавили глава администрации Алушты.
Ровно 82 года назад, 15 апреля 1944 года, советские войска освободили Алушту
от оккупантов. Первым со стороны Ангарского перевала ворвался отряд 339-й стрелковой дивизии. На улицы освобождаемой Алушты одной из первых въехала САУ-76 командира взвода Георгия Логоша. Неподготовленный к отступлению немецкий гарнизон спешно грузил в порту технику и личный состав на баржи и катера. В ходе освобождения Алушты от фашистов погибли 86 бойцов Советской армии.
Немецко-фашистская оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944 года, причинила городу серьезный урон. К весне 1944 года, когда Крым был освобожден от гитлеровских захватчиков, из 168 зданий курортного фонда в Алуште сохранились лишь 34. Все курортное оборудование было испорчено или вывезено в Германию. Город был частично уничтожен и фактически опустел.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
